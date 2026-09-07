Sakarya’dan küresel pazara: Doku kültürü yöntemiyle üretilip dünyaya ihraç ediliyor

Üretim sürecinden, miktarından ve çeşitliliğinden bahseden tesisin Üretim Müdürü Şüheda Türk, "Burada Hendek tesisinde orkide üretimi gerçekleştiriyoruz. Şu anda 3 bin metrekare kapalı alanda yapıyoruz üretimi. Yaklaşık 67 çeşit ile üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu üretimi gerçekleştiren ekibimizin yüzde 97'si kadınlardan oluşuyor. Biz kadın istihdamına önem veren şirketlerden bir tanesiyiz. Tamamen orkide üretiyoruz bu kısımda. Şu an üretimimizi, ihracatımızı Hollanda'ya yapıyoruz. Hollanda'dan bütün dünya ülkelerine yayılıyor üretilen orkide fideleri ve çelikleri. Doku kültürü ilk önce sağlıklı bir ana ürünün in vitro olarak üretilmesi ile başlar. Sağlıklı bir ürünü alıyoruz, izolasyonunu gerçekleştiriyoruz, tamamen steril ettikten sonra bu ürünü logaritmik olarak hızlıca üretebileceğimiz şekilde stok bir materyale dönüştürüyoruz. Biz materyal diyoruz ama bu bir bitki aslında. Orkidenin küçük hali diyebilirim. Bu ürünleri dokularından ayırıp çoğaltımını gerçekleştiriyoruz. Burada istedikleri bütün besin, hava, su gibi mikro elementlerini ve ihtiyaçlarını küçük kutulara yerleştiriyoruz. Orada üretimine devam ediyorlar. 3 bin metrekare kapalı alanda bizim yıllık üretim kapasitemiz 13 milyona yakın. 13 milyon orkideyi burada üretip Hollanda'ya gönderebiliyoruz. Burası sadece laboratuvar alanındaki üretim kapasitesi. Tabii ki erkeğe ihtiyaç duyduğumuz alanlar oluyor, zaten erkek personellerimiz de var ama bir elin parmağını geçmeyecek seviyede diyebiliriz. Aslında hem kırılgan bir bitki hem de çok dayanıklı bir bitki. Bu kutuların içerisinde çok uzun süre yaşayabiliyorlar ama her bitkide olduğu gibi ihtiyaçlarını karşılayamadıklarında onlar da ölüyorlar" dedi.