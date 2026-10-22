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Bodrum'da turizm hareketliliği: 3 kruvaziyer aynı gün limana yanaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 3 kruvaziyer gemisi, toplam 650 yolcuyla Bodrum Limanı'na demirledi.

Bodrum'da turizm hareketliliği: 3 kruvaziyer aynı gün limana yanaştı

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum, 650 yolcu taşıyan 3 kruvaziyer gemisini ağırladı. İlçeye gelen gemiler, Bodrum Limanı'na yanaştı.

1 3 kruvaziyer aynı anda limanda

3 kruvaziyer aynı anda limanda

Palau bayraklı 193 metrelik "Astoria Grande", Fransa bayraklı 131 metre uzunluğundaki "Le Champlain" ve Malta bayraklı 59 metrelik "Athena" isimli gemiler, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

"Astoria Grande"de çoğu Rus 475 yolcu ile 372 mürettebat, "Le Champlain"de çoğu Fransız 127 yolcu ile 121 mürettebat ve "Athena"da da ABD'li 48 yolcu ve 21 personelin bulunduğu kaydedildi.

2 Tarihi ve turistik yerler ziyaret edilecek

Tarihi ve turistik yerler ziyaret edilecek

Pasaport işlemlerinin ardından limadan ayrılan turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Yolcu gemileri, günübirlik ziyaretin ardından ilçeden ayrılarak turuna devam edecek.
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Anadolu Ajansı
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