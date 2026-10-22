Bodrum'da turizm hareketliliği: 3 kruvaziyer aynı gün limana yanaştı

Palau bayraklı 193 metrelik "Astoria Grande", Fransa bayraklı 131 metre uzunluğundaki "Le Champlain" ve Malta bayraklı 59 metrelik "Athena" isimli gemiler, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

"Astoria Grande"de çoğu Rus 475 yolcu ile 372 mürettebat, "Le Champlain"de çoğu Fransız 127 yolcu ile 121 mürettebat ve "Athena"da da ABD'li 48 yolcu ve 21 personelin bulunduğu kaydedildi.