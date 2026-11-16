Altın piyasasında yeni hafta satış ağırlıklı bir görünümle başladı. Doların güçlü seyir izlemesi ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına yönelik talebi zayıflatırken, gözler güncel fiyatlara çevrildi.

Peki, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın kaç liradan işlem görüyor? Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...