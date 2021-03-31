Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi tatil alışkanlıklarını da değiştirdi. Bu dönemde izole bir tatil için karavan ve teknelere talep arttı. Araç, karavan, tekne ve katamaran kiralama hizmeti veren ve 14 yıl önce Ankara’da kurulan TurMobil de geçen yıl önemli bir çıkış yakaladı. Turmobil Yönetim Kurulu Başkanı Turan Mutlu, “2020 yılı tüm dünya için olumsuz etkilere sahip olsa da bizim için; ekibimiz ile planlamasına 2019 yılının eylül ayında başladığımız ve hayata geçirmeyi hedeflediğimiz birçok projenin tek tek hayata geçirildiği bir yıl oldu. Bu süreçte de, daha öncesinde olduğu gibi birçok ilke imza atmayı başardık.” dedi.

Mutlu, sorularımıza şu yanıtları verdi:

Turmobil’den bahseder misiniz? Faaliyet alanlarınız nedir?

14 yıldır faaliyet gösteren firmamız TurMobil’i; temeli 1971 yılına dayanan TurOto Ford Store’un 50 yıllık deneyimi ve birikimiyle 2007 yılında Ankara’da kurduk.

Müşterilerimizin hayallerine giden yolda, “HAYAL ET, KİRALA!” mottosu ile çıktığımız bu yolculukta, sadece 14 yılda, faaliyet alanlarımızı da genişletmeyi başardık.

Bireysel müşterilere günlük araç kiralama, kurumlara uzun dönem araç kiralama, transfer ve şoförlü araç kiralama, karavan ve tekne kiralama hizmetlerini Türkiye’de ilk defa tek çatı altında topladık.

Tüm hizmetlerimizi ise Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmayı hedefledik. Bugün, Türkiye’nin dokuz noktasında, “Önce Siz” diyerek hizmet veriyoruz. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Hilton Bosphorus, Ankara, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Antalya, Dalaman, Bodrum, Trabzon ve Fethiye’de, uzman kadromuz ile müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz.

Şirketiniz için 2020 nasıl bir yıl oldu?

2020 yılı tüm dünya için olumsuz etkilere sahip olsa da bizim için; ekibimiz ile planlamasına 2019 yılının eylül ayında başladığımız ve hayata geçirmeyi hedeflediğimiz birçok projenin tek tek hayata geçirildiği bir yıl oldu. Bu süreçte de, daha öncesinde olduğu gibi birçok ilke imza atmayı başardık.

2020 yılının Mart ayında, www.turmobil.com’un alt yapısını tamamlayarak “Türkiye’nin ilk online ödemeli karavan kiralama sitesi”ni kurmayı başardık. Bu sayede de müşterilerimizin hızlı ve kolay bir şekilde karavan kiralayabilmelerini sağladık.

2020 yılının nisan ayında, dünyanın en önemli araç kiralama platformu olan rentalcars.com’da yerimizi aldık; uluslararası müşterilerimize de hizmet vermeye başladık.

2020 yılının haziran ayında ise, tekne kiralama destinasyonumuzu belirleyerek yerli ve yabancı müşterilerimize, sadece katamaran kiralama hizmeti sunmak amacıyla harekete geçtik. Ağustos ayına geldiğimizde de, Fethiye’de, “Türkiye’nin tek ve en yeni katamaran kiralama” charter firması TurMobil Sailing’i hayata geçirdik.

Pandemiyle birlikte tatil alışkanlıkları da değişti. Karavan, tekne kiralamalarına ilgi arttı. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

Geçtiğimiz 15 yılda dünya, hissedilir bir şekilde değişmeye başladı. Başlıca küresel ısınma ve doğaya verilen tahribatın etkisiyle hepimiz bu değişimi hissetmeye başladık. Pandemi ile birlikte de bu sürecin bizler için ne kadar önemli olduğunu fark ettiğimizi düşünüyorum. Bu farkındalık, tüm alışkanlıkları da beraberinde değiştirmeye başladı. Yeme-içme alışkanlıklarımız, alışveriş alışkanlıklarımız gibi tatil alışkanlıklarımız da oldukça değişti. “İzole ve doğa ile bütünleşik” tatil ihtiyacı arttı.

Biz de bu süreçte müşterilerine, karavan ve katamaran kiralama hizmetleri ile hem izole hem de doğa ile iç içe bir tatil imkanı sunabilen ve pandemi sürecinde müşteri ihtiyaçlarına uygun yol alabilen bir firma olmaktan oldukça mutluyuz.

Şirketinize yansıması ne oldu? 2021 beklentiniz nedir?

Değişen tatil alışkanlıklarına zamanında ve doğru ürünler ile cevap verdiğimiz için, 2020 yılı hedeflediğimizin de ötesine geçti. Yapmış olduğumuz yatırımların, atmış olduğumuz adımların, ne kadar doğru olduğunu hiç şüphesiz ki 2020 yılının son aylarına kadar süren rezervasyonlarımızdan, müşteri memnuniyeti anketlerinden ve müşteri geri dönüşlerinden anladık.

2021 yılı ise, tüm dünyanın turizm sektöründeki sınırlamalar, uçuşlar ve sınırların giriş-çıkış prosedürlerine göre önümüzdeki aylarda şekillenecek; 2021 yılında da 2020 yılında olduğu gibi değişen alışkanlıklar ön plana çıkacaktır.

Fakat biz TurMobil olarak, mevcut rezervasyonlarımızdan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda, 2020 yılının şimdiden, özelikle BDT toplulukları ülkeler ve iç pazar açısından güzel bir yaz dönemi geçireceğini düşünüyoruz. Akabinde Avrupa ve diğer ülkelerin durumlarına göre, 2021 yılının gidişatı tam bir netlik kazanacaktır.