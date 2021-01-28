Pandemi nedeniyle dip seviyeleri gören turizm sektörü, üç haftalık sömestr tatili ile hareketlendi. Türkiye’nin tüm kayak merkezleri başta Uludağ olmak üzere yüzde 90 doluluk oranlarına ulaştı. Kayak bölgelerindeki yarım pansiyon konaklamalar kişi başı 650 TL’den başlarken, fiyatlarda yüzde 20 civarında artış yaşandı.

LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER

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Türkiye’de ve dünyada koronavirüs pandemisi nedeniyle insanlar evlere kapanmış durumda. Eğitimin online platformdan devam ettiği şu dönemde 22 Ocak itibariyle okullar üç haftalık sömestre tatiline girdi. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile pandemi kurallarına uymak şartıyla kayak yapmak serbest bırakıldı. Bu uygulama evlerde sıkılanların büyük bir kısmının sömestr tatilinde kayak merkezlerine akın etmesine neden olurken, başta Uludağ olmak üzere Türkiye’nin tüm kayak merkezlerinde doluluklar yüzde 90’lara ulaştı….

Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu ile sömestr tatilinde tercih edilen destinasyonları ve tüketici tercihlerini konuştuk.

Sömestr tatilinde Uludağ başta olmak üzere Türkiye’nin kayak merkezlerinin dolduğuna dair görüntüleri tv’lerden izliyoruz. Kayak merkezlerinde sömestr tatili boyunca ortalama doluluklar ne durumda?

İçişleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu genelge kapsamında kayak merkezlerinde hafta sonları pandemi kurallarına uymak şartıyla kayak yapılmasına müsaade edilmeye başlanmasına paralel geçtiğimiz hafta özellikle Uludağ, Kartalkaya bölgelerindeki yoğun kar yağışı söz konusu bölgelerde hareketlilik yarattı. Bu yıl 3 hafta olarak belirlenen ve 22 Ocak itibari ile başlayan sömestr döneminin devreye girmesiyle de geçtiğimiz hafta sonu Türkiye’nin tüm kayak merkezleri başta Uludağ olmak üzere yüzde 90 doluluk oranlarına ulaşmış durumda.

En çok hangi kayak merkezleri tercih ediliyor?

Başta Uludağ olmak üzere Kartalkaya, Palandöken, Erciyes, Sarıkamış kayak merkezleri sömestr dönemi boyunca kış tatili yapmak isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

İnsanlar kaç günlük paketleri tercih ediyorlar?

Hafta sonları ve şu an içinde bulunduğumuz sömestr dönemi boyunca kayak otellerinde minimum 2 veya 3 gece konaklama şartı bulunuyor. Misafirler hafta sonu tatilleri için perşembe veya cuma gününden başlayacak şekilde konaklama yapabiliyor. Hafta içi konaklamalarında ise 2 veya 4 günlük konaklamalar şeklinde rezervasyonlar yapılmakta.

Konaklama fiyatları yüzde 20 arttı

Kayak merkezlerinde konaklama fiyatları geçen yıla göre arttı mı? Arttıysa yüzde kaçlık bir artış söz konusu?

Kayak bölgelerindeki yarım pansiyon konaklamalar kişi başı 650 TL’den başlarken, tam pansiyon konaklamalar biraz daha artış göstermekte. Yakalanan doluluklar ve pandemi önlemiyle kullanılan oda sayılarının azaltılmasıyla birlikte genel olarak konaklama fiyatlarında yüzde 20 civarında bir artış gerçekleşmiş durumda.

Tatilciler tesis seçerken pandemi döneminde nelere dikkat ediyorlar?

Genel olarak pandemi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın temizlik, hijyen ve sağlık açısından yapılan denetimleriyle 30 oda ve üzerindeki tesislere verilen Güvenli Turizm Sertifikası misafirlerin tatil tercihlerinde en çok önem verdiği kriterlerin başında gelmekte. Bu süreçte oteller pandemi nedeniyle kullanılan oda sayılarını düşürdüler. Aynı zamanda konaklama yapılacak tesislerde uygulanan sosyal mesafe kuralları ve rezervasyonlarıyla ilgili iptal şartları da misafirler tarafından sıklıkla sorulan sorular arasında yer almakta.

2021’DEN UMUTLUYUZ

2021 yılı turizm sektörü için sizce nasıl bir yıl olacak?

Turizm sektörü olarak çok zor bir yıl geçirdik. Ama 2021 yılı için çok heyecanlı ve ümitliyiz. Dünyanın en çok misafir ağırlayan destinasyonlarından biri olan ülkemizde aşı uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte bu yıl iyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz.