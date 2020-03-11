Dünyayı sarsan koronavirüs salgını tatil planlarına olumsuz yansıyor. Çin’i dünyadan tecrit eden koronavirüs, Avrupa ülkelerinden Amerika’ya kadar dünyanın birçok yerinde görüldü.

Teknolojiden mobilyaya ve turizme kadar birçok sektörün fuarları ileri tarihlere ertelendi. Türkiye’de henüz koronavirüs vakası görülmese de Suriye’ye yönelik operasyonlar ve Rusya ile yaşanan gerginlik özellikle İstanbul turizminde düşüşe neden oldu.

Havacılık sektöründeki sefer iptallerinden kaynaklanan Çinlilerin seyahat engeli Kapadokya ve Anadolu’daki diğer kültür destinasyonlarını olumsuz etkiledi.

Ancak koronavirüs vakalarının nisan ayı itibariyle ortadan kalkması bekleniyor. Şu anda Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede seyahat sayısı azalmış durumda.

Bu durum küresel turizmde duraklamaya neden oldu ama nisan ayından itibaren özellikle kuzey yarımkürede turizm hareketliliğinin yeniden başlaması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.