Koronavirüs nedeniyle büyük darbe alan turizm sektöründe ilginç bir otel kapılarını açtı. Dünyanın ilk altın kaplamalı oteli faaliyete geçti. Bu otelde kapılar, duş başlıkları, küvetler, lavabolar, ayna çerçeveleri ve hatta tuvalet bile 24 ayar altından yapıldı. Zengin müşterileri kendine çekmek için yapılan otel Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bulunuyor. The Dolce Hanoi Golden Lake Hotel’in aynaları, lamba düğmeleri, asansörleri de altın kaplama olarak tasarlanmış. Otelin yapımında ise 1 tondan fazla altın kullanıldı. Binanın dış cephesi de yine altın kaplama.

200 MİLYON DOLARLIK YATIRIM *

Yaklaşık 200 milyon dolara mal olan Hoa Binh Group’a ait olan ve ABD merkezli Wyndham Hotels & Resorts tarafından işletilen otelde odaların geceliği 250 dolardan başlıyor. Ancak otelin fiyatı başkentteki diğer 5 yıldızlı otellerle aynı fiyat aralığında yer aldığı için müşterileri şaşırtıyor.

‘ŞU AN ÇOK FAZLA TALEP YOK’ *

Otelin en büyük hissesine sahip olan eski Vietnam gazisi iş insanı Nguyen Huu Duong, “Otelimizin dünyada bir eşi yok. Bu otel hem çok zengin hem de orta gelirli konfor arayan tüm müşterilere açık. Kamboçya’da da aynı konsepte bir otel açmak istiyorum. Şu an koronavirüsü nedeniyle çok fazla talep yok ama önümüzdeki aylarda her şeyin daha iyi gideceğini umuyorum” dedi. Duong, otelin önümüzdeki yıl müşterilerle dolup taşacağına inanıyor.

HAVUZLAR ALTIN KAPLAMA, ALTINLI MENÜLER VAR *

İç ve dış havuzlarının duvarları da altın kaplamalı olan otelin yine tatlı menülerinin içinde de altın bulunuyor. Otelde kalan misafirlerden Güney Koreli Phillip Park İngiliz Daily Mail gazetesine konuştu. Park, “Otele geldiğimde kendimi Mısır Firavunu gibi hissettim” diyerek espiri yaptı. Vietnamlı Luong Van Thuan ise; “Gerçekten bu lüks atmosferin tadını çıkardım. Lüksün ne olacağına ilişkin tüm varsayımlarını altüst etti. Diğer lüks otellerde konsept aynı ama buranın verdiği rahatlık ve konfor hepsinden farklı” diyor. Vietnam 350 Covid-19 bildirirken, kimsenin bu hastalıktan ölmediği rapor edilmişti.