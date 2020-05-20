Uluslararası Yeşil Anahtar Programı, misafirlerine doğal gıda hizmeti sunan, yeşil alanlarını artıran, su ve enerji tasarrufuna dikkati ederek çevre dostu unvanı ile “Yeşil Anahtar”la ödüllendirdiği konaklama tesisleri için, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi süresince uygulayabilecekleri bir öneri listesi hazırladı.

Dünya turizminin pandemi nedeniyle ciddi sorunlar ve gelir kaybı yaşadığı bu dönemde, kriz sırasında tesislerin ödüllerini korumaları ve en yüksek sürdürülebilirlik standartlarını sağlamaları için sunulan öneri planında, gelir yönetiminden gıda yönetimine kadar pek çok konuda görüş bulunuyor.

AA muhabirinin, Uluslararası Green Key’den edindiği bilgilere göre, listenin başında, ulusal sağlık yetkilileri tarafından bildirilen tüm kısıtlama ve yönergelere uyulması tasviyesi bulunuyor.

Listede tesislere, standart kampanyalara ek olarak özel paketler oluşturmaları, kampanyaları daha çekici hale getirmek için ödeme sürelerini uzatmaları öneriliyor.

MENÜLERİ KISALT, İSRAFTAN KAÇ

Otel ve tesislere, faaliyet halinde oldukları dönemde şirket araçlarını kullanarak çevre şirketlerle anlaşmalı yemek dağıtımını yapmaları, menüleri kısaltarak israfı önlemeleri tavsiyesi sunulan listede, misafirlere durum hakkında güncel bilgi verilmesinin, onlarla iletişim halinde olunmasının, sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda güvence verilmesinin olumlu sonuçları olabileceği belirtildi.

Otellerin, çalışanları ile güçlü bağlantı kurarak Kovid -19’a ilişkin çevirim içi ve online eğitimler vermeleri gerektiği kaydedildi.

SAĞLIK PERSONELİNE OTELİNİ AÇ

Programa dahil olan tesislere, rezervasyon talepleri oluşmaya başladığında uzun vadeli fiyatları sabit tutmaları, iptal politikalarını yeniden düşünmeleri ve devlet sübvansiyonlarını araştırmaları önerisi sunuldu.

Yeni ürün ve paketlerin oluşturulabileceği önerisinin de yer aldığı listede, tesislerin yerel makamlarla temasa geçerek kapalı veya misafirleri olmadığı durumlarda otellerini sağlık personelinin kullanımına sunulabilecekleri kaydedildi.

“İADE EDİLEMEZ” OTEL ODALARININ FİYATLARINDA İNDİRİM

Otellere iptal işlemlerini dikkatli yönetmeleri tavsiyesi sunulurken, konukların rezervasyonlarını iptal etmek yerine ertelemeye teşvik edilmeleri, “ücretsiz iptal süresi”ni uzatmaları gerektiği ifade edildi.

“İade edilemez” şartı olan otel odalarının fiyatlarında indirim yapılması önerisi getirildi.

Tesislere, ilk etapta iç turizme odaklanmayı düşünmeleri gerektiği,

satın alma işlemlerinde yerel ekonomiyi desteklemeleri ve ithal ürünlere ağırlık vermemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

TÜRKİYE’DE 97 YEŞİL ANAHTARLI TESİSİ BULUNUYOR

“Yeşil Anahtar”la ödüllendirilen 65 ülkede 3 bin 200 tesis bulunuyor. Listenin başında 650 tesisle Hollanda yer alıyor. Hollandayı 644 tesisle Fransa, 3678 tesisle Yunanistan izliyor. Yeşil Anahtarlı 97 tesisi bulunan Türkiye ise listenin 10’uncu sırasında.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, yürütücülüğünü Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV) üstlendiği Yeşil Anahtar Programına turizm tesisleri, restoranlar ve kültür merkezleri de başvuru yapabiliyor.