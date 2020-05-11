Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sertifikasyon programı ‘yolcu sağlığı ve güvenliği’, ‘çalışan sağlığı ve güvenliği’, ‘tesislerde alınan önlemler’ ve ‘ulaşım araçlarında alınan önlemler’ olmak üzere dört ana başlıkta toplanıyor.

Uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından verilecek sertifikayla hava yolları, havalimanları ve diğer ulaşım araçları ile konaklama ve yeme-içme tesislerinde üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının yerine getirildiği belgelenecek.

Söz konusu sertifikasyonu alan tesisler 1 Haziran’dan itibaren bakanlığın internet sayfasından açıklanacak.

“OTELLERİN YARISINI AÇARSAK İYİ BİR DÖNEM GEÇİRMİŞ OLURUZ”

Ayrıca CNN Türk’te Hakan Çelik’in konuğu olan bakan, bu yıl turizm döneminde “Otellerin yüzde 50-60’ını açabilirsek iyi bir dönem geçirmiş oluruz” dedi.

“ÖNCELİK FİYAT DEĞİL HAREKETLİLİK”

Konaklama fiyatlarına da değinen Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: “Bu sene öncelik fiyat değil hareketi başlatmak olacaktır. İkinci, üçüncü aşamada fiyat hesabı yapılır ama şu aşamada bunu kimsenin düşüneceğini zannetmiyorum.”