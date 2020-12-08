Turizm sektöründe talepler ve tüketici trendleri ciddi bir değişim sürecine girdi. Kişilere özel paketler, kamp, karavan turizmi ile keşfedilmemiş yerler yeni dönemin trendleri olacak.

Turizm sektörü de buna uygun formatlar geliştirip yeni yatırımlar yapıyor. Pandemi bitse bile dünya turizminde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı öngörüsü, yeni trendlerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Beklentilere göre artık Paris, Roma gibi popüler şehirler, binlerce insanın kaldığı büyük oteller, kalabalık turlar yeni normalde pek tercih edilmeyecek. Butik otellere, kişiye özel paketlere ilgi artarken, en büyük artışın doğa turları, kamp ve karavan turizminde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kitle turizminin, 5 yıldızlı otel tatillerinin yaklaşık beş yıllık süreçte hacim kaybetmesi tatil fiyatlarını yükseltecek. Azalan gelirler ile artan ulaşım maliyetleri, turizmin bu çeşidinde tatil sürelerini kısaltacak.

Büyük acentalar yerini işini iyi yapan küçük seyahat acentalarına, yurtdışı tatilleri ise pahalılığı ve virüs korkusu nedeniyle yerini iç turizme bırakacak.

Uluslararası turizmde, ülkelerin pandemi durumu, vaka sayısı ve bir ülkenin ne kadar güvenli algılandığı turistlerin tatil tercihlerini etkileyecek. Güvenli destinasyonlar ise 2021 ve sonrasında çok turist çekecek. Bu nedenle yeni veya daha az popüler destinasyonlar öne çıkacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.