Dünya çapında 95’e yakın ülkede bulunan yaklaşık 9 bin oteliyle tesis sayısı bazında dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts, en yeni markası Registry Collection Hotels’i Tiflis’te yeni inşa edilen 100 odalı bir otel ile Gürcistan pazarıyla buluşturduğunu açıkladı.

2023 yılı başında açılması beklenen ve bir Registry Collection Hotels tesisi olan The ART Tbilisi, şehrin tarihi merkezinde en çok talep gören bölgelerden Abanotubani’de yer alacak.

Wyndham, 21’inci markası Registry Collection Hotels’i bu yıl Haziran ayında açılan Grand Residences Riviera Cancun ile tanıtmış ve büyüyen portföyüne lüks bir seçenek eklemişti. Çatısı altında, göz alıcı noktalarda deneyimler sunan ve özel olarak seçilmiş otellerin yer aldığı Registry Collection Hotels markası, incelikle düşünülmüş tasarım ve birinci sınıf hizmeti özgün bir anlayışla bir araya getiriyor. Registry Collection Hotels’de yapılacak her konaklamanın, mimari detaylar ile özel olması amaçlanıyor.

Şehrin geleneksel tuğla evleriyle tarihi ve canlı merkezinin manzarasına bakan bir tepede yer alan bu yeni otel, tam karşısındaki tarihi kaplıcalar ve sülfür banyoları da dahil olmak üzere Tiflis’in başlıca ziyaret noktalarına kolayca erişim imkanı sağlayan bir noktasında, sakin bir dinlenme seçeneği sunuyor.

Otelin detaylı iç tasarımı ve süit, deluxe ve executive konseptlerde konaklama imkanı sunan şık misafir odaları bulunacak. Yerel lezzetler sunan şık bir restoran ve terasta, yeşillikler içinde bir bahçeden sülfür banyoları ve Kura nehrinin manzarasına bakan bir şarap barı da otelde yer alacak. Otelin diğer özellikleri arasında, modern bir fitness merkezi ve kişiye özel termal hamam ve saunası da bulunan wellness merkezi de olacak ve misafirler, özel havalimanı transferi ve vale hizmetlerinden de faydalanabilecek.

Wyndham Hotels & Resorts Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) Başkanı Dimitris Manikis, “En yeni markamız, bir yandan özgün fikirlerini korurken, Wyndham Hotels & Resorts’un dünya genelindeki büyüklüğüne, kapasitesine ve bağlılığına erişmek isteyen bağımsız lüks otel sahipleri için ideal bir seçenek oluşturuyor ve bu seçenek, sektörümüzün küresel pandeminin getirdiği zorlukların üstesinden gelmeye çalıştığı bu dönemde daha da büyük bir anlam taşıyor. Gürcistan, göz alıcı mimarisi, zengin kültürü, enfes mutfağı ve gezilecek çok sayıda tarihi bölgesiyle çok gözde bir ziyaret merkezi haline geldi ve biz de Registry Collection Hotels markamızı bu ülkeyle buluşturmaktan büyük bir gurur duyuyoruz” dedi.

Wyndham’ın Gürcistan’daki portföyünde Wyndham Grand Tbilisi, Wyndham Batumi, Ramada by Wyndham Tbilisi Old City ve Ramada Encore Tbilisi otelleri bulunuyor ve şirketin ülkedeki proje stokunda 11 otel daha yer alıyor.