Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Türkiye’nin ve Avrasya Bölgesi’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası etkinliklerinden Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında Dell’in sponsorluğunda gerçekleşen “İşte Daha Fazla Kadın ve Eşitlik” oturumunda ise kadınların iş gücü piyasasına daha fazla katılımı konuşuldu.

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Başkanı Hande Yaşargil’in moderatörlüğündeki panele Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü ve Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, Kagider Başkanı Emine Erdem, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç katıldı.

Mutuş: Kurum içi fırsat eşitliği için kadın ve erkek çalışanlarımızdan destek aldık

Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü ve Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, “130’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve 300 markaya etki ediyoruz. Pandemi nedeniyle işimizin geleceği dünyada olduğu gibi bizde de değişti. Teknoloji ve dijital dönüşüm hayatımıza girince gördük ki odakta insan olmayınca başarılarımız sürdürülebilir olmayacak. Kadın ve erkek çalışanlarımızın desteğiyle Kadın Platformu oluşturarak sürdürülebilir süreçler oluşturduk. Sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak hedeflerle yola çıktık ve daha iyi bir gelecek için fırsat eşitliği sağlamak üzere yola koyulduk. Odağımızda her zaman kadınların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak var ve birbirimizden öğrenerek birlikte güçlenmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Erdem: Türkiye’deki kadın girişimci oranı yüzde 13’e ulaştı

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, dernek olarak önceliklerinin kadın girişimcilerin geliştirilmesi olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“19 yıl önceki kuruluşumuzdan bugüne bu konuda çok büyük yol kat ettiğimizi gördük zira bugün Türkiye’deki kadın girişimci oranı yüzde 13’e ulaştı. Faaliyetlerimizi stratejik çalışma gruplarımızla desteklemekle birlikte uluslararası arenalarda iyi örneklerimizi paylaşıyoruz. Kadın girişimcileri dahil ederek kadınlar arasında dayanışma ortamı yaratıyoruz. Bu sene 15’inci yılını kutladığımız kadın girişimci ödülleri bizi heyecanlandırıyor.”

Yılmaz: Fırsat eşitliğini kurumun kimyasına işlemek gerekiyor

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz da, Koton olarak 28 ülkede 500 mağazada operasyon yürüttüklerini belirterek, çalışanlarının yüzde 60’ının, yöneticilerinin ise yüzde 50’sinin kadın olduğunu açıkladı.

Yılmaz, “Yine de konuyla ilgili daha gidecek çok yolumuz olduğunun bilincindeyiz. Kadınlarla birlikte kadınlar için çalışan ve kadınlarımızın çalışmak için tercih ettikleri bir markayız. Kadın dostu şirket olmak bize daha yüksek sorumluluklar getiriyor ve bu sorumluluğu ben şahsen de sahiplendim. Buna uygun bir kurum kültürü oluşturmaya gayret ettim ve şirketin kimyasına işlemek gerektiği bilinciyle tepeden başlayarak alta doğru işlenmesini sağlamak üzere çalışmalarımı sürdürüyorum.” dedi.

Genç: Pozitif ayrımcılık değil fırsat eşitliğini önemsiyoruz

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç ise, kurum olarak pozitif ayrımcılık değil de fırsat eşitliğine inandıklarını kaydederek şöyle konuştu:

“20 aydır pandemiyle mücadele ediliyor ve sağlık çalışanları büyük savaş veriyorlar. Grubumuzda bugün 7 bin 500 çalışanımız var ve bunların yaklaşık 5 bini kadın. Bunlar içerisinde yüzde 61’i şef üstü, yüzde 44’ü de yönetici pozisyonunda ki bizler halen bu oranları daha da geliştirmek için gayret ediyoruz. Kurum olarak pozitif ayrımcılık değil de fırsat eşitliğine inanıyoruz ve bu nedenle kurum içerisindeki tüm süreçleri bu doğrultuda planlıyoruz. Örneğin işe alım süreçlerinde kadınların handikaplarını giderecek şekilde alımlar yapmayı önemsiyoruz. Ayrıca annelik, eş olma gibi durumları dikkate alarak kreş imkânı, annelik izinlerini uzatabilme gibi imkanlarımız bulunuyor. Farklı şehirlerden gelerek İstanbul’da çalışmak zorunda kalan kadın çalışanlarımıza lojmanlar da sağlayabiliyoruz. Bir de genelde erkek rol modeller sunulan iş hayatında, kadın rol modeller yaratıyoruz” dedi.