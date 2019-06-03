Deneyim alanlarıyla tüketicilere dokunacak
Çin’de pazar lideri olan akıllı telefon markası OPPO, 2008 yılından bu yana piyasada olan bir marka.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
40’tan fazla ülkede ve bölgede hizmet veren OPPO, teknoloji geliştiren altı araştırma merkezine sahip.
Bu yılın başında Türkiye pazarına da giriş yapan şirket, yaptığı araştırmalarda Türkiye’nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu görüyor. Öyle ki sektörün 2019 yılında yaklaşık 11 milyon ürün civarında bir hacme ulaşacağı öngörülüyor.
OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, OPPO RX17 Pro, OPPO RX17 Neo ve OPPO AX7 akıllı telefon modelleriyle girdikleri pazarda kısa sürede hedeflerinin üzerinde bir başarı elde ettiklerini vurguluyor.
Zhou, “Şu anda daha çok kullanıcıya ulaşmaya, tüketicilere yenilikçi ürünler sunmaya ve Türkiye’de sevilen bir marka yaratmaya odaklanıyoruz. Önümüzdeki 3-5 yıl içinde ise diğer ülkelerde yaptığımız gibi Türkiye’de de pazar liderlerinden biri olmak istiyoruz” diyor.
OPPO Türkiye, globalin desteğiyle çalışmalarını sürdüren bir yerel pazarlama ekibine sahip. Weijian Zhou, özellikle tüketici dostu yerel içerikler yaratarak Türkiye’deki sevilenmarkalardan biri olmaya çalışacaklarını ifade ediyor.
Türkiye’de global stratejilerine paralel şekilde ilerlediklerini de belirten Zhou, Türkiye’deki partnerleriyle yürüttükleri lokal projeleri bulunduğunu söylüyor. Weijian Zhou, “Kullanıcılarımızla kurduğumuz bağı görsel açıdan pekiştirmek amacıyla kısa süre önce görsel kimliğimizi yeniden yapılandırarak logomuzu yeniledik.
Yeni görsel kimliğimiz, şirketin heyecan verici evrimine ve devam eden büyüme başarısına işaret ediyor” diye anlatıyor. Türkiye pazarına yönelik olarak iletişim çalışmalarına sürdürülebilir bir şekilde devam ettiklerine de değinen Weijian Zhou, sözlerine şöyle devam ediyor: “Lansmanda outdoor çalışmalarımız oldu.
Bu dönemde dijital çalışmalara ve medya iletişimine ağırlık veriyoruz. Bunun yanı sıra kullanıcılara birebir dokunduğumuz deneyim alanları da kurmaya başladık. Geçtiğimiz mart ayında elektronik perakende mağazaları zinciri MediaMarkt’ın Meydan İstanbul AVM mağazasında bir ‘deneyim alanı’ oluşturduk.”
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