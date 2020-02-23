Müşterilerimizi dünyaya açacağız - Ekonomist

Müşterilerimizi dünyaya açacağız
Ideasoft; e-ticaret odaklı web ve mobil tabanlı yazılım çözümleri üreten bir teknoloji şirketi. 2019’da cirosunu yüzde 50’den fazla artıran IdeaSoft’un CEO’su Seyhun Özkara, e-ticaret altyapı sağlayıcıları içinde yüzde 48 pazar payına ulaştıklarını kaydediyor. Özkara, “Yeni ürünlerimizle kullanıcılarımızın ve yeni müşterilerimizin e-ticarette daha başarılı olmalarını sağlayacak, onları e-ihracatla yurtdışına taşıyacağız” diyor.,
CEREN ORAL BALABAN
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Seyhun Özkara, Fatih Çalışkan ve Kerem Kaya’nın e-ticaretteki yüksek potansiyeli görmesinin sonucu olarak 2005’te kurduğu Ideasoft, bir e-ticaret altyapı sağlayıcısı. KOBİ’lere ve büyük kurumsal şirketlere tam kapsamlı yazılım çözümleri sunan şirket, devamında gerekecek tüm ihtiyaçlar için de çözüm ortaklığı modeli üzerinden hizmet veriyor.
IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara, son altı yıldır Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer aldıklarını ve her iki e-ticaret sitesinden birinin IdeaSoft alt yapısını kullandığını söylüyor.
“Stratejimizi e-ticaret yazılımı sağlayan bir altyapı şirketinden e-ticaretin tüm renklerini sunan bir platform ve ekosistem haline dönüştürdük” diyen Özkara, 2020’de yeni ürünlerini hayata geçireceklerini kaydediyor. Bu yıl içinde yeni AR-GE merkezileriyle hizmet vereceklerini de sözlerine ekliyor. Seyhun Özkara ile IdeaSoft’un yeni dönem hedeflerini ve planlarını konuştuk.
IdeaSoft’u tanıyabilir miyiz?
Fatih Çalışkan ve Kerem Kaya ile beraber 2005’te kurduğumuz IdeaSoft, e-ticaret altyapı sağlayıcısı olarak tam kapsamlı yazılım çözümleri sunuyor.
Hedefimiz, yaklaşık 15 yıl önceden Türkiye’de ciddi bir gelişme potansiyeline sahip olan e-ticaret sektörünü öngörüp, her ölçekten kuruma hitap edebilecek bir altyapı sunabilmekti. Bunu başardık ve bugün pazarın neredeyse yarısına sahip bir şirket olarak e-ticaret odaklı web ve mobil tabanlı yazılım çözümleri üreten bir teknoloji şirketiyiz.
İş süreciniz hakkında bilgi verir misiniz?
Sadece ürün sunmakla kalmıyor, devamında gerekecek tüm ihtiyaçlar için de çözüm ortaklığı modeli üzerinden hizmet veriyoruz. Amacımız; e-ticaret hayatına başlayan şirketlerin bu süreçte ihtiyacı olacak her hizmeti bütünleşik olarak sunabilmek.
Çözümlerinizle ne gibi avantajlar sağlıyorsunuz?
E-ticaret dünyası oldukça geniş bir ekosistem. Bu işin yazılım süreci, kargolanması, ödeme sistemleri, muhasebesi, reklamı ise bu ekosistemin damarları gibi düşünülebilir.
Sektör kazan-kazan mantığında ilerliyor. Bizim de 150’den fazla şirketle iş ortaklığı anlaşmalarıyla, hem e-ticaret şirketlerine kazandırma hem de müşterilerimizle paydaşlarımızı buluşturarak paydaşlarımıza da fayda sağlama çabamız var.
IDEASOFT’TA SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
yazılımlarımızı kiralama üzerinden ilerliyor. İş ortaklıkları üzerinden de müşterilerimize sunduğumuz çeşitli anlaşmalarımız var.
Sistemimiz müşterilerimize de gelir kazandırma üzerine kurulu bir olanak sunuyor. Sattıkları ürün için komisyon ödemiyor ve ek anlaşmalar yaptıkları kargo, sanal pos, dijital ajans gibi çeşitli sektörel ihtiyaçlarını da IdeaSoft E-ticaret Çözüm Merkezi üzerinden çok daha düşük maliyetlerle çözebiliyorlar.
2019’da Google işbirliğiyle akıllı reklam uygulaması ‘Otopilot’u geliştirdik. KOBİ’lere hitap eden Otopilot, yapay zekânın yönettiği çok basit bir reklam paneliyle Google Ads Alışveriş reklamları vererek çok düşük maliyetlerle ciddi gelirler elde edebilmeyi sağlıyor.”
Kuruluştan bugüne nasıl bir yol kat ettiniz?
2005’te üç kişi başladığımız serüvene şu anda yaklaşık 150 kişilik bir ekiple devam ediyoruz. Son altı yıldır Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasındayız. 2018’e kıyasla 2019’da kullanıcı sayımız yüzde 35’in üzerinde arttı. Stratejimizi e-ticaret yazılımı sağlayan bir altyapı şirketinden e-ticaretin tüm renklerini sunan bir platform ve ekosistem haline dönüştürdük.
2019, nasıl geçti?
2019, 2015-2018 döneminden çok daha iyi geçti. Büyüme de aynı şekilde geçmiş üç yıllık döneme göre çok daha iyiydi. Özellikle son iki yıldır yaptığımız AR-GE yatırımlarının geri dönüşlerini almaya başladık. Çalışan sayımız yükselirken müşterilerimiz için çeşitli geliştirmeler ve yeni ürünler üzerine çalıştık.
Müşteri sayımız 8 bin aştı. 2019’da 2018’e göre yüzde 50’nin üzerinde ciro artışı elde ettik. E-ticaret altyapı sağlayıcıları içinde yüzde 48’lik pazar payına ulaştık. Şu anda her iki e-ticaret sitesinden biri IdeaSoft altyapısını kullanıyor. Önümüzdeki yıllarda da bu ivmeyle devam edeceğiz.
2020 ajandanızda neler var?
2020’de pazar payımızı organik olarak büyütme hedefimiz var. Pazarı büyüten bir oyuncu olduğumuz için son birkaç yılda organik pazar payı oranını aynı oranda artırmak, hedefimiz. 2020’de aktif müşteri sayımızı 11 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.
“KOBİ’LER İÇİN YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRECEĞİZ”
KOBi lerin e-ticaretteki ağırlıkları oldukça yüksek. IdeaSoft altyapısını kullanan şirketlerin de yaklaşık yüzde 80’i KOBİ. KOBİ’lerin ihtiyaçlarını çok iyi belirledik. Özellikle ‘E-ticaret Çözüm Merkezi’miz çok önemli bir rol oynuyor. Yazılımı ve çözümlerimizi kullanıcılarımıza en kolay halde sunuyoruz.
Otopilot, KOBİ’lere hitap ediyor. Bu gibi kullanım kolaylığı sunan, kazanç katlayan geliştirmeler ve yeni ürünlerimiz uygulanmaya devam edecek. Bunun için uzman kadromuzu da geliştirip sayıca artırıyoruz.”
Yatırım planlarınız neler?
2019’da AR-GE süreçleriyle geliştirmeye başladığımız ve 2020’nin birinci ve ikinci çeyreğinde hayata geçireceğimiz güçlü ürünlerimiz var. Bu ürünlerle mevcut kullanıcılarımızın ve yeni müşterilerimizin e-ti-carette daha başarılı olmalarını sağlayarak onları e-ihracat ile Türkiye sınırları dışına taşımak istiyoruz.
Son iki yıldır AR-GE bütçemizi artırdığımız gibi bu yıl da aynı şekilde artıracağız. İlk çeyrekte yeni AR-GE merkezimizle hizmet vermeye başlayacağız. Yurtdışı hedefleriniz nasıl şekilleniyor?
2014’te TÜBİTAK destekli bir projeyle yurtdışına açıldık. Mikro işletmelerin e-ticaret ihtiyaçlarını karşılamak adına geliştirdiğimiz ‘Shopio’ ile beş yıldır global pazarda e-ticaret tecrübemiz var.
Amerika’dan Çin’e ve Avrupa’nın tamamında ürünümüzü kullanan çok sayıda şirket var. Asıl hedefimiz 2020’de bu tecrübeyi yerli işletmelere aktarmak. E-ihracat ülkemiz ve KOBi’ler için çok önemli. Türkiye’nin potansiyelini ve yerli işletmelerin gücünü yurtdışı pazara taşıyacağız.
Beş yılda şirketinizi nerede görmek istiyorsunuz?
E-ticarette henüz yolun başındayız. Türkiye’de işletmelerin yüzde 99’u KOBİ. İnancımız 2030’a kadar dijitalleşmeyen, e-ticareti farklı modelleriyle kullanmayan işletme kalmayacak, kalamayacak. Hizmet verdiğimiz müşteri sayımızın da 50 bin üzerinde olacağını öngörüyoruz.
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