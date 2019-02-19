Boğaziçi Üniversitesi’nde kariyer eğitimi
Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü, 9-10 Mart tarihlerinde İbrahim Bodur Oditoryumu’nda Boğaziçi Satış Akademisi’ni düzenleyecek.
Bu yıl yola ‘Satışta kariyer başkadır’ mottosuyla çıkan akademi, satışın temellerini bu alanın tanınmış isimlerinden ve şirketlerin satış direktörlerinden öğrenme fırsatı vaat ediyor.
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