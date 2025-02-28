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1949'da başlamıştı: 76 yıllık fabrikada üretim resmen bitti

Audi'nin Brüksel’de bulunan fabrikasında üretim bugün tamamen sona erdi.

28 Şubat 2025 | 19:31
Son Güncellenme: 01 Mart 2025 | 16:05
1949'da başlamıştı: 76 yıllık fabrikada üretim resmen bitti

Audi'nin Brüksel’de bulunan fabrikasında üretim bugün tamamen sona erdi. Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan 76 yıllık fabrikası kapandı.

Audi markası, geçen yılın temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, 2024 Eylül ayı başında Volkswagen Grubu'nun Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis etmediğini açıklamış ve bu durum, fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti.

Çalışanlar, işbaşı yapmadan, üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarını almıştı. Audi, kapanacak Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı aramaya başlamıştı. Bu süreçte 20'den fazla yatırımcıyla görüşülmesine rağmen uygun alıcı bulunamamıştı.

Şirket yönetimi ve çalışanlar arasında yapılan müzakereler sonucunda Audi'nin Brüksel'deki fabrikasının işçilerine yasal kıdem tazminatları ile birlikte hizmet süresine göre ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı.

Üretimin 1949 yılında başladığı fabrikada uzun bir süre Volkswagen modellerine odaklanılmıştı. 2004 yılında Audi modellerine geçilmiş, 2018'den itibaren elektrikli Audi e-Tron üretilmişti.

Brüksel'in Forest belediyesinde yer alan fabrika 54 hektarlık bir alan üzerinde bulunuyor. Tesisin gelecekte ne şekilde değerlendirileceği konusunda ise tartışmalar devam ediyor. Belçika'da Vilvoorde'deki Renault fabrikası 1997'de, Anvers'teki Opel fabrikası 2010'da ve Genk'teki Ford fabrikası 2014'te kapanmıştı.
 


 


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