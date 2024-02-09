Alper Gezeravcı'nın içinde olduğu Dragon kapsülü dünyaya döndü
Alper Gezeravcı'nın içinde olduğu Dragon kapsülü dünyaya döndü
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü Florida açıklarında okyanusa indi. Kapsül yer ekibi tarafından gemiye alındı. Ardından Ax-3 ekibi Dragon kapsülünden çıkarıldı.
09 Şubat 2024 | 17:19
Son Güncellenme: 09 Şubat 2024 | 17:40
Axiom Space, Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş sürecini canlı olarak yayınladı. Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, Florida açıklarında okyanusa indi.