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"Dolar bazında büyüme hedefimizi yüzde 50 koyduk"

QNB Finansleasing Genel Müdürü Osman Taş, leasing sektörünün 2023 yılını değerlendirdiğimiz vizyon toplantısına katıldı. Taş'ın açıklamaları şöyle...

19 Mart 2024 | 16:23
Son Güncellenme: 19 Mart 2024 | 16:27
"Dolar bazında büyüme hedefimizi yüzde 50 koyduk"

 

Faaliyet alanı ‘yatırımların finansmanı’ olan leasing sektörü, ekonomiye önemli bir destek sağlıyor. 2023’te leasing sektörünün yeni iş hacmi, 2022’ye göre dolar bazında yüzde 26,9 artışla 2023’te 5,1 milyar dolara, toplam sözleşme adedi de yüzde 7 artışla 20 bin 854’e çıktı. 2024 yıl sonu yeni iş hacmi hedefini 5,2 milyar dolar olarak belirleyen leasing sektörü, büyümeye odaklandı.

Ekonomist Dergisi olarak leasing sektörünün 2024 öngörüleri, sektör oyuncularının bu yıl odaklanacağı ana konu başlıkları ve düzenleyici otoriteden beklentilerini 7 Mart Perşembe günü özel kapalı vizyon toplantısında konuştuk.

Moderatörlüğünü Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz’ın yaptığı bu özel toplantıya; QNB Finansleasing Genel Müdürü Osman Taş ve DenizLeasing Genel Müdürü Burak Koçak katıldı. Leasing sektörünün 2023 yılını değerlendirdiğimiz vizyon toplantısında hem sektör hem de şirketler özelinde 2024 yılı hedeflerini ve iş planlarını  konuştuk. 

 

 

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