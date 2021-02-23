2021’e umutlu başlayan leasing sektörü, yıllık yüzde 15-20 bandında büyüme bekliyor.

Bu yıl uzun vadeli ve sürdürülebilir fon kaynakları yaratılması, KOBİ’lere daha fazla finansman sağlanması ve dijitale yatırımlar yine odakta olacak. Ayrıca sektörün düzenleyici otoriteden önemli mevzuat beklentileri de devam ediyor.

‘Leasingin 2021 Vizyonu’ başlığı altında sektörün önde gelen dört şirketinin genel müdürüyle, online yuvarlak masa toplantısı düzenledik.

Moderatörlüğünü Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz’ın yaptığı bu özel toplantıya; Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, QNB Finans Leasing Genel Müdürü Metin Karabiber ve AkLease Genel Müdürü Çetin Düz katıldı.