Uçan araba testte: Böyle görünüyor

"Gerçek bir uçan araba" üretmek için yola çıkan ve tasarıma bir kafede peçete üzerinde başlayan 4 kişinin 2015 yılında kurduğu şirket, geçen sürede bir dizi yatırım aldı ve ekibini Bugatti ve Jaguar gibi ünlü otomobil markalarına katkı veren isimlerle güçlendirdi.

2019 yılından bu yana tam boy sürüş ve uçuş testlerinin yapıldığı belirtilen Alef'in üretimine 2025 yılının son çeyreğinde başlanması hedefleniyor.

Hem karada hem de havada görev yapması amaçlanan, dikey iniş-kalkış yapabilen, bu özelliğiyle karada seyrederken önüne çıkan engelleri uçarak geçebilecek Alef'in, yerde yaklaşık 320 kilometre, havada 180 kilometre menzile sahip olması öngörülüyor. Alef'in bu değerlerinin artırılması amacıyla alt sistem bazında bir dizi geliştirme çalışması devam ediyor. Yüzde 100 elektrikli aracın hidrojen yakıtlı alternatifi de tasarımcıların önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

İLK KAMUYA AÇIK TEST

Alef geçtiğimiz hafta tamamen elektrikli aracının testini gerçekleştirdi. Önceki pist veya bağlı uçuş denemelerinden farklı olarak, şehir içinde yapılan ilk kamuya açık uçuş testi olarak kayda geçen bu deneme, yolun kapatılması, uçuş hattında personel bulunmaması ve tüm güvenlik önlemlerinin alınması gibi sıkı tedbirler altında gerçekleştirildi.

Şirketin CEO’su Jim Dukhovny, testin yeni ulaşım teknolojilerinin mümkün olduğunu kanıtlayan tarihi anlardan biri olduğunu belirterek, ‘Bu, Wright kardeşlerin Kitty Hawk’taki ilk uçuşuna benzer bir an olabilir.’ dedi. Fiyatı 300 bin dolar olan elektrikli araç için şu ana kadar 3 bin 300’den fazla ön sipariş verildiği açıklandı.

Fiyat yaklaşık 300 bin dolar. Kara menzilinin 322, hava menzilinin 117 kilometre olacağı söyleniyor.

YASAL ENGELLER VE UZUN BİR YOL VAR

Uçan araba için çalışan tek şirket Alef Aeronautics değil. Şirket CEO'sunun da dediği gibi aşılması gereken büyük teknolojik ve düzenleyici engeller de var. Yani bilim kurgunun gerçeğe dönüşmesi için hala uzun bir yol bulunuyor.