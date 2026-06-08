O ilde barajlar doldu taştı: Dört barajda kontrollü su tahliyesi başladı

En son 2019'da barajlardaki dolusavaklardan su tahliyesi yapıldığını hatırlatan Ergün, "Çoruh Vadisi üzerindeki barajlarımızın hepsi aynı vadi üzerinde olduğu için bir barajdan çıkan su diğer barajın girdisi olarak kullanılıyor. Yani bir damla su Artvin'de 5 defa elektrik üretiyor. Dolayısıyla bu bizim buradaki su yönetimi planımızın da uygulamasını kolaylaştırıyor. Yani bizim için herhangi bir risk, herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor." dedi.