2019’da yan haklar erozyona uğrayacak!
2019’da şirketler çalışanlara sunulan yan haklarda değişikliğe gidecek.
Eğitim, BES, alışveriş çekleri gibi haklarda kısıntı bekleniyor.
Sağlık sigortasında yeni uygulamalar devreye girecek. ‘Esnek Yan Haklar’ uygulamasına geçişlerin de artacağı ifade ediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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