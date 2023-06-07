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İngiltere'de konut fiyatları 11 yıl sonra ilk kez geriledi

İngiltere’de konut fiyatlarının mayısta 11 yıl sonra ilk kez yıllık bazda düştüğü bildirildi.

07 Haziran 2023 | 12:36
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İngiltere'de konut fiyatları 11 yıl sonra ilk kez geriledi

İngiliz konut kredi kuruluşu Halifax tarafından yapılan açıklamada, ülkede konut fiyatlarının bu yılın mayıs ayında aylık bazda değişmediği, yıllık bazda ise yüzde 1 düştüğü belirtildi.

Lyods Bankacılık Grubu’nun bir parçası olan Halifax’ın açıklamasında, ortalama bir konutun fiyatının 286 bin 582 sterlin olduğu aktarılarak, fiyatların yıllık bazda Aralık 2012'den bu yana ilk kez düştüğü vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Halifax Konut Kredileri Direktörü Kim Kinnaird, “Beklendiği gibi, yılın ilk çeyreğinde konut piyasasında görülen kısa süreli yükseliş, yüksek faiz oranlarının hane halkı bütçelerine ve özellikle sabit faizli ipotek anlaşmaları bitenlere yavaş yavaş yansımasıyla birlikte azaldı.” ifadesini kullandı.

Enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek kalmasıyla, piyasaların 2008 başından bu yana ilk kez politika faizini yüzde 5'in üzerine çıkaracak birkaç faiz artışını daha fiyatladığını belirten Kinnaird, bu beklentilerin sabit ipotek oranlarının piyasa genelinde yeniden yükselmeye başlamasına neden olduğunu ifade etti.

Kinnaird, “Hem alıcılar hem de satıcılar beklentilerini gözden geçirdikçe bu durum kaçınılmaz olarak konut piyasasına olan güveni etkileyecek. Hem ipotek onayları hem de satışlara ilişkin son sektör rakamları talebin soğuduğunu gösteriyor. Bu nedenle konut fiyatları üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı beklenmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de martta yüzde 10,1 olan yıllık enflasyon nisanda beklenenden az gerileyerek yüzde 8,7'ye inmişti. Bu da, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz oranlarını yeniden yükseltmek zorunda kalacağına yönelik beklentileri güçlendirdi. piyasaların faiz oranlarının bu yılın sonunda yüzde 5,5'te zirve yapacağına dair tahminlerini yükseltmişti.

Nisan enflasyon verisinin ardından mayısta finans kuruluşları ipotek kredi tekliflerini azaltarak oranları yeniden düzenlemişti.

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