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JPMorgan 2025 için altın tahminini revize etti

ABD'li yatırım bankası JPMorgan altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisini yukarı yönlü revize etti.

25 Temmuz 2024 | 15:44
JPMorgan 2025 için altın tahminini revize etti

JPMorgan ons altın için 2025 yılı hedef fiyatını 2500 dolardan 2800 dolara yükseltirken, gümüş fiyatı için beklentisini 36 dolar/ons olarak ifade etti.

Ons altın şu sıralarda 2371,40 dolar ve gümüş 27,82 dolar seviyesinde

Altında kar realizasyonu

CNBC-e'de yer alan habere göre altın fiyatları, yatırımcıların ABD'de açıklanacak ve merkez bankasının bu yıl ne zaman ve ne büyüklükte faiz indirimi gerçekleştireceğine ilişkin ipucu verebilecek olan ekonomik veriler öncesinde kâr realizasyonuna gitmesiyle yaklaşık yüzde 1 geriledi.

Diğer bankalar ne bekliyor?

ABD'li bankacılık devi Bank of America (BofA), altının ons fiyatının 2025 yılına kadar 3 bin doları aşacağını öngördü. 

Yatırım bankası devi Goldman Sachs da altında yükselişin sürmesini bekliyor. Banka, 2024 yıl sonu için altının ons fiyatı hedefini 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolar seviyesine çıkardı.

UBS, ons altın için 2024 yılı ortalama ve yıl sonu fiyat tahminlerini yüzde 8 yükseltti. Banka ortalama fiyatı 2 bin 365 dolara, yıl sonu tahminini 2 bin 600 dolara çıkardı.

Citi analistleri, altının 6-18 ay içinde 3 bin dolara yükselebileceğini öngördü.

Altın tüketiminin yarısı kuyumculukta

Dünyadaki altın tüketiminin yüzde 50'si kuyumculukta, yüzde 40'ı yatırımlarda, yüzde 10'u ise sanayide kullanılıyor.

En büyük altın üreticileri Çin, Avustralya, ABD, Güney Afrika, Rusya, Peru ve Endonezya.

Mücevheratta en büyük altın tüketicileri Hindistan, Çin, ABD, Türkiye, Suudi Arabistan, Rusya ve BAE.

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