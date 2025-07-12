Borsada cuma günü yeni iş ilişkisi duyuran 6 şirket

Borsa İstanbul'da dün 'yeni iş ilişkisi' konulu açıklamalar yapan 6 şirket şöyle:
1 DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. (DOAS)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile 30 yılı aşkın süredir Türkiye distribütörlüğünü başarıyla yürüttüğümüz Volkswagen A.G. arasında, karşılıklı güvene dayanan köklü iş birliğimizin yeni bir boyuta taşınması amacıyla önemli bir adım atılmış ve bu çerçevede, "Volkswagen" markalı "binek otomobillerin" Irak Cumhuriyeti'ndeki satış ve satış sonrası servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyecek yeni bir anlaşma akdedilmesi amacıyla niyet mektubu (Letter of Intent) imzalanmıştır.
2 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz bağlı ortaklığı Cetwell Bilgi Tekn. Ve Zirai Sist. Danışmanlık Hizm. İth. İhr. San. Tic. A.Ş., Şahin Kılıç Trading Company ile Girne/KIBRIS'da bulunan arazi üzerine 19.440 m2 Çilek Serası inşa edilmesi hususunda sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 54.000.000,00 TL'dir. (ELLİ-DÖRT-MİLYON-TÜRK-LİRASI)
3 MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, yurt içi yerleşik bir şirketten bugün (11.07.2025) 2 adet beton santrali siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı KDV hariç 554.000 (BeşYüzElliDörtBin) EUR 'dur.
4 SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SAYAS)
Açıklama şöyle:
"Şirketimiz, bilindiği üzere doğrudan hem OEM firmalarıyla hem de kule üreticileriyle iş birliği içerisindedir. Bu kapsamda, en büyük OEM müşterilerimizden biri olan Enercon GmbH'nin onaylı tedarikçisi olarak, gerçekleştirdiğimiz anlaşmalar doğrultusunda dünyanın çeşitli bölgelerindeki birçok kule üreticisine rüzgar kulesi iç aksamları tedariği sağlamaktayız.
Avrupa bölgesinde rüzgar enerjisi yatırımlarının 2030 yılına kadar hız kesmeden artacağı, hem ülkelerin ulusal strateji belgelerinde hem de uluslararası enerji raporlarında açıkça belirtilmektedir. Bu çerçevede, yalnızca Almanya'da 2024 yılı içinde 16 GW kapasitesinde yeni rüzgar enerjisi lisansı verilmiştir.
Enercon GmbH ile yapılan görüşmeler sonucunda, 2027 yılı ortasına kadar planlanan kule yatırımlarına ilişkin olarak "Kule İçi Aksamları İçin Doğrudan Satınalma" anlaşması imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında 17 farklı kule tipine ilişkin fiyatlandırma yapılmış, yeni geliştirilecek modellerle birlikte toplam 35 farklı kule tipine tedarik sağlanacağına dair taahhütte bulunulmuştur. Söz konusu kuleler, 7 farklı ülkede faaliyet gösteren 12 kule üreticisine sevk edilecektir. Sözleşme kapsamında verilen kapasite garantisi doğrultusunda, şirketimizin yaklaşık 35 milyon Euro tutarında bir hasılat elde etmesi öngörülmektedir. Bu doğrultuda, üretim süreçlerinde hızlı yanıt verebilmek adına gerekli stok siparişleri oluşturulmaya başlanmıştır."
5 SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SERNT)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, İstanbul Kartal'da geliştirilmekte olan Kuzey Adalar Konut Projesi kapsamında seramik siparişlerinin toplamı yaklaşık 82.000.000 TL (KDV Dahil) tutarında sözleşme imzalamıştır.
6 SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (SMRTG)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin %100 bağlı ortağı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş ile yurtiçinde yerleşik bir müşterisi arasında 13.580.000 ABD Doları (yaklaşık 543.200.000 TL) + KDV Tutarlı "Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali ve Enerji Nakil Hattı proje Geliştirme ve Anahtar Teslim Kurulum Sözleşmesi" imzalanmıştır. Sözleşme bedelinin yarısı tutarında avans ödemesi de bugün tarafımıza yapılmıştır.
Söz konusu proje Proje Geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında Şirketimiz tarafından geliştirilmiş olup projede Aliağa Entegre Üretim Tesisimizde üretimi yapılan yerli güneş hücreleri kullanılarak üretilecek olan yerli güneş panelleri kullanılacaktır.