Borsada cuma günü yeni iş ilişkisi duyuran 6 şirket

Açıklama şöyle:

"Şirketimiz, bilindiği üzere doğrudan hem OEM firmalarıyla hem de kule üreticileriyle iş birliği içerisindedir. Bu kapsamda, en büyük OEM müşterilerimizden biri olan Enercon GmbH'nin onaylı tedarikçisi olarak, gerçekleştirdiğimiz anlaşmalar doğrultusunda dünyanın çeşitli bölgelerindeki birçok kule üreticisine rüzgar kulesi iç aksamları tedariği sağlamaktayız.



Avrupa bölgesinde rüzgar enerjisi yatırımlarının 2030 yılına kadar hız kesmeden artacağı, hem ülkelerin ulusal strateji belgelerinde hem de uluslararası enerji raporlarında açıkça belirtilmektedir. Bu çerçevede, yalnızca Almanya'da 2024 yılı içinde 16 GW kapasitesinde yeni rüzgar enerjisi lisansı verilmiştir.

Enercon GmbH ile yapılan görüşmeler sonucunda, 2027 yılı ortasına kadar planlanan kule yatırımlarına ilişkin olarak "Kule İçi Aksamları İçin Doğrudan Satınalma" anlaşması imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında 17 farklı kule tipine ilişkin fiyatlandırma yapılmış, yeni geliştirilecek modellerle birlikte toplam 35 farklı kule tipine tedarik sağlanacağına dair taahhütte bulunulmuştur. Söz konusu kuleler, 7 farklı ülkede faaliyet gösteren 12 kule üreticisine sevk edilecektir. Sözleşme kapsamında verilen kapasite garantisi doğrultusunda, şirketimizin yaklaşık 35 milyon Euro tutarında bir hasılat elde etmesi öngörülmektedir. Bu doğrultuda, üretim süreçlerinde hızlı yanıt verebilmek adına gerekli stok siparişleri oluşturulmaya başlanmıştır."