TOKİ'nin açıklamasına göre alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sinop, Trabzon, Tunceli ve Yozgat illerinde satışa sunulacak 158 konuta, %25 peşin 72 ay vade ile sahip olabilecek.



30 ilde 350 iş yeri satılacak



Ayrıca, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat illerinde satışa sunulacak 350 iş yeri ise %30 peşin 60 ay ve %15 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.

Açık artırma toplantısı, konutlar için 30 Temmuz 2025 Çarşamba, iş yerleri için ise 31 Temmuz 2025 Perşembe saat 10.30'da yapılacak.

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.