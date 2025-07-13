Beyaz altın hasadı başladı... Yerin 7 metre altından çıkarılıyor

"Tuzu alanlar tekrar almak istiyor"

Amaçlarının insanlara doğal tuz yedirmek olduğunu söyleyen Yılmaz, "Tuzumuz kaynak olarak tatlı suyun kaya tuzunu eritmesi ile oluşan bir oluşum bu. Bilen zaten her sene buraya uğruyor.

İlk defa alanlar da ikinci alışlarında daha çok istekle ve şevk ile geliyor. Daha önce yediğimiz tuz değilmiş zehirmiş diyorlar. Tuzu dozunda kullananlar tansiyona da zarar etmediğini görüyorlar ve vücutlarının daha dinç olduğunu söylüyorlar. Çünkü bunun içinde doğal 84 tane minarel bulunuyor.