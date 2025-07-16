Trump'tan sert sözler: "Aptal bir adam"

Aljazeera'nin haberine göre Trump, Beyaz Saray’da dini liderlerle yaptığı görüşmede Powell’ı 'mankafa' ve 'aptal' sözleriyle hedef alan Trump, faizlerin düşürülmemesini sert ifadelerle eleştirdi.

"O bir mankafa. Aptal bir adam. Gerçekten öyle," diyen Trump, enflasyonun şu anda ekonomi için ciddi bir endişe kaynağı olmadığını ve faiz oranlarının yüzde 1'e indirilmesi gerektiğini ısrarla vurguladı.

Bu açıklama, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yönelik müdahale tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Fed Başkanı Powell, bugüne kadar Trump’ın baskılarına rağmen faizleri indirme yönünde bir adım atmamıştı.

Bloomberg'in haberine göre Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'in Jerome Powell'ın yerine atanabileceğinin sinyalini verdi.