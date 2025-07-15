Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 1400

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) dün (14 Temmuz) KAP'a yönetim kurulunun bedelsiz kararını duyurdu. Şirket yönetim kurulu yüzde 1400 oranında bedelsiz kararı aldı. Açıklamaya göre şirketin 300.000.000-TL olan sermayesinin 5.000.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamının iç kaynaklardan karşılanması yoluyla 4.200.000.000-TL arttırılarak 4.500.000.000-TL'ye yükseltilmesine karar verildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

2- İç Kaynaklardan yapılacak 4.200.000.000-TL'lik sermaye arttırımının Vergi Usül Kanunu'na göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan 2.500.987.197,75 TL tutarındaki kısmının hisse senedi ihraç primleri hesabından, 1.699.012.802,25 TL tutarındaki kısmının ise sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına,

3- Türkiye Finansal Raporlama Standardı'na göre hazırlanan finansal raporlara göre ise, 2.257.882.986-TL tutarındaki kısmının paylara ilişkin primler/iskontolar hesabından, 1.544.227.621-TL tutarındaki kısmının sermaye düzeltmesi farkları hesabından, 397.889.393-TL'lik kısmının ise geçmiş yıllar karları hesabından karşılanmasına

4- Söz konusu sermaye arttırımı işlemi için ihraç belgesi ve gerekli diğer belgelerin hazırlanmasına ve gerekli izin ve onaylar için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin buna göre tadil edilmesine ve buna ilişkin gerekli izin için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına oybirliği ile karar vermiştir.

