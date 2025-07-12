Borsa İstanbul'da haftanın son işlem günü 1 şirket bedelli, 2 şirket ise bedelsiz sermaye artırımı yapmak için SPK'ya başvurduklarını KAP'a bildirdi. İşte o şirketler:
1 TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (TERA) / Yüzde 344,44444
Şirket dün bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı ve SPK başvurusuna ilişkin KAP'a açıklama yaptı. Açıklamaya göre yönetim kurulu şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca 3.000.000.000 (üç milyar) TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 157.500.000 (yüz elli yedi milyon beş yüz bin) TL olan çıkarılmış sermayesinin, toplam 542.500.000 (beş yüz kırk iki milyon beş yüz bin) TL artırılarak %344,44444 oranında artış ile 700.000.000 (yedi yüz milyon) TL'ye çıkarılmasına karar verdi. Şirket, onay için dün Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yaptı.
2 SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. (SODSN) / Yüzde 700
Şirket dün KAP'a 'Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvurusunun Bildirilmesi' konulu açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
Şirket Yönetim Kurulu 20.06.2025 tarihinde toplanarak, iç kaynaklarından bedelsiz sermaye artırımı yapabilmesi amacıyla;
1) Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ait; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve SPK'nın Kurul Karar Organı'nın 28/12/2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulanarak hazırlanan finansal tablolarında 198.367 TL net dönem zararı ve 158.424.028 TL geçmiş yıllar zararları oluşmuştu.
SPK'nın Kurul Karar Organı'nın 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı çerçevesince; 158.424.028 TL geçmiş yıllar zararlarının sırası ile öncelikle 198.367 TL net dönem zararı ile toplanması, daha sonra enflasyon farkları dahil 111.465.638 TL Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedeklerden ve kalanı 47.156.757 TL Sermaye Düzeltmesi Farklarından mahsup edilmesine,
2) Şirketin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 555) hükümlerine göre düzeltilen finansal tablosunda ise enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan 134.702.899,67 TL kar bulunmaktadır.
3) Şirketin sermayesini 15.000.000 TL'den, tamamı 105.000.000 TL özkaynaklar kalemi Sermaye Düzeltmesi enflasyon farklarından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırım yöntemi ile ilave edilerek 120.000.000.-TL'na çıkarılmasına,
4) Artan 105.000.000.-TL'na tekabül eden 10.500.000.000 adet hissenin, mevcut ortaklara rüçhan hakları kısıtlanmadan, sermaye grup imtiyazları korunarak payları oranında bedelsiz dağıtılmasına,
Bu amaçla hazırlanan Esas Sözleşme Tadil Metni ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun onayına sunulmasına müteakiben T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a sunulmasına, ayrıca geçmiş yıllar zararlarının mahsubu ile Genel Kurul'un bilgilendirilmesine karar verilmiştir.
3 TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TUCLK) Yüzde 200 bedelli
Açıklama şöyle:
Şirketimizin 900.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %200 oranında 360.000.000 TL tutarında artırılarak 540.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.07.2025 tarihinde (bugün) başvuruda bulunulmuştur.