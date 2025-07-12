Şirket dün bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı ve SPK başvurusuna ilişkin KAP'a açıklama yaptı. Açıklamaya göre yönetim kurulu şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca 3.000.000.000 (üç milyar) TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 157.500.000 (yüz elli yedi milyon beş yüz bin) TL olan çıkarılmış sermayesinin, toplam 542.500.000 (beş yüz kırk iki milyon beş yüz bin) TL artırılarak %344,44444 oranında artış ile 700.000.000 (yedi yüz milyon) TL'ye çıkarılmasına karar verdi. Şirket, onay için dün Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yaptı.