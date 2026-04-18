18 Nisan 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Altın piyasasındaki son gelişmeler, yatırımcıların odağını yeniden fiyatlara çevirdi. 18 Nisan 2026 Cumartesi sabahı itibarıyla gram, çeyrek ve yarım altının güncel seviyeleri merak ediliyor. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

18 Nisan 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.966,2 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.496 TL

Yarım altın satış fiyatı: 23.061 TL

Tam altın satış fiyatı: 45.775,51 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.843 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.830,3 dolar

