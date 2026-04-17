Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (17 Nisan)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,44 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,374 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 88,96 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)