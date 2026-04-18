Bu hafta en çok hangi yatırım araçları kazandırdı?

Piyasalarda haftalık performans netleşti. BIST 100, haftayı yüzde 3,65’lik artışla rekor seviyede kapatırken; altın, euro ve dolar da yükseliş kaydetti. Peki, bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Bu hafta en çok hangi yatırım araçları kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 13.842,77 puanı ve en yüksek 14.601,12 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,65 üstünde, 14.587,93 puandan tamamladı.

Endeks tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 14.601,12 puana taşıdı.

Altın, euro ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,48 artışla 7 bin 28 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,47 yükselişle 47 bin 338 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 11 bin 487 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 2,48 artarak 11 bin 772 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,43 artarak 44,8530 lira, euro yüzde 1,33 yükselişle 53,1110 lira oldu.

Yatırım fonları kazandırdı

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,14, emeklilik fonları yüzde 1,90 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar, yüzde 2,81 ile "hisse senedi fonları" oldu.

