TSKB, Fransız Kalkınma Ajansı ile 150 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Fransız Kalkınma Ajansı ile önemli bir finansman anlaşmasına imza attığını bildirdi.

Açıklamaya göre söz konusu kredi anlaşması, Türkiye’de döngüsel ekonomiye doğrudan katkı sağlayan yatırımların desteklenmesi ve bu alandaki uygulamaların geliştirilmesine yönelik faaliyet gösteren firmaların finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanıma sunulacak. 150 milyon euro tutarındaki kredi sözleşmesinin 16 Nisan 2026 tarihinde imzalandığı belirtilirken, anlaşmanın sürdürülebilirlik ve çevre odaklı yatırımların artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Bankamız ile Fransız Kalkınma Ajansı (Agence Française de Développement – AFD) arasında, Türkiye'de döngüsel ekonomiye doğrudan hizmet eden yatırımlar ile döngüsel ekonomi uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan firmalara finansman sağlamak amacıyla, 150 milyon Euro tutarındaki kredi anlaşması 16 Nisan 2026 tarihinde imzalanmıştır.