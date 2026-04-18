Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 12 şirket var (13-17 Nisan)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirketten yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz, Şili Deniz Kuvvetleri bünyesinde kullanılmak üzere özel bir firmadan 872.928 USD (KDV dahil) karşılığı 43.293.650 TL bedelle bilişim altyapısı ürünleri siparişi almıştır.
-Şirketimiz, Endonezya Deniz Kuvvetleri bünyesinde kullanılmak üzere bir savunma şirketinden 366.000 USD (KDV dahil) karşılığı 16.381.904 TL bedelle bilişim altyapısı ürünleri siparişi almıştır.
2 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ASTOR Enerji A.Ş.'nin Faz 3 Güç Transformatörleri Fabrikasında kullanılmak üzere 24 adet Tek Kiriş Gezer Köprülü Vinç imalatı ve teslimine ilişkin 500.000 Avro (KDV hariç) tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Vinçlerin üretimi ve teslimatının 2026 yılı üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
3 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK)
Şirketten yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz ile Zey Yenilenebilir Elektrik Üretim Ve Depolama A.Ş. arasında, bataryalı enerji depolama sistemlerinin satışına yönelik 4.103.000 ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında 1C şarj deşarj oranına sahip batarya enerji depolama üniteleri, şirketimizin 100% bağlı ortaklığı Reap Batarya Teknolojileri A.Ş.'ye ait İstanbul Tuzla'daki fabrikamızda üretilecek olup teslim süresi 6 aydır.
-25.03.2026 tarihli Kamuoyu Aydınlatma Platformunda yaptığımız bildirimde Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Reap Batarya Teknolojileri A.Ş. ile Endoks Enerji A.Ş. arasında imzalanan 15.938.617 ABD Doları bedelli sözleşmenin ayrıca Endoks Enerji A.Ş. uhdesinde 15.207.629 ABD Doları artış opsiyonu olduğu bildirilmişti. Söz konusu opsiyon Endoks Enerji A.Ş. tarafından kullanılmış olup sözleşme bedeli 31.146.246 ABD Doları'na yükseltilmiştir. Sözleşme kapsamında 1C şarj deşarj oranına sahip batarya enerji depolama üniteleri, şirketimizin 100% bağlı ortaklığı Reap Batarya Teknolojileri A.Ş.'ye ait İstanbul Tuzla'daki fabrikamızda üretilecek olup teslim süresi 6 aydır.
4 ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. (OZYSR)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. ile bağlı ortaklıkları yurtdışında yerleşik muhtelif müşterilerinden 2.690.000 USD, 3.150.000 EUR ve 1.000.000 GBP tutarında galvanizli tel ve yüksek katma değerli ürünler bazında yeni siparişler almıştır. Sevkiyatların Mayıs-Haziran 2026 döneminde yapılması planlanmaktadır.
5 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, 15.04.2026 tarihinde, yurt içi bir müşterisi ile savunma sistemleri alanında toplam tutarı 2.030.000 ABD Doları olan sözleşme imzalamıştır. Sözleşme kapsamındaki ürünlerin teslimatlarının 2026 ve 2027 yılları içerisinde yapılması planlanmaktadır.
6 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir müşteri arasında, üretimi ve tasarımı Şirketimize ait olan güneş panelleri, ilgili bileşenler ve alüminyum çerçevelerin satışına ilişkin olarak taraflar arasında karşılıklı iyi niyet mutabakatı (memorandum of understanding) imzalanmıştır. Söz konusu niyet mutabakatının toplam tutarı 750.000.000 ABD Doları (YediYüzElliMilyonAmerikanDoları)'dır
Projenin 2030 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülmekte olup, 2026 yılı içerisinde %5 lik kısmına tekabül eden 37.500.000USD(OtuzYediMilyonBeşYüzBinAmerikanDoları) ilk avans tahsilatının gerçekleştirilmesi ve avans ödemesinin akabinde sevkiyat planlamasının yapılması planlanmaktadır. Projeye konu birim fiyatlar ve diğer ticari koşullar, ilgili ürün ve/veya hizmetlerin satışının gerçekleştirileceği tarihlerde geçerli piyasa şartlarına göre belirlenecektir. Projeye ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
7 KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. (KLYPV)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik bir şirket arasında güneş enerjisi panellerinin satışına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin bedeli KDV hariç 247.902.522,90 TL olup, 2026 yılı ilk yarısına kadar sözleşme konusu panellerin teslimi ve hasılata yansıması planlanmaktadır.
8 ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ONCSM)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği tarafından 26.03.2026 tarihinde gerçekleştirilen "36 Ay Süreli Manuel/Tam Otomatik İnfüzyon Kemoterapisi Hizmet Alımı" ihalesine katıldığı ve söz konusu ihalenin şirketimiz uhdesinde kaldığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştur. İhale kapsamında sunulacak hizmet alımına ilişkin sözleşme, 141.051.834,15 TL bedel ile imzalanmıştır.
9 KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. (KAYSE)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında şeker satış işine istinaden KDV hariç 5.096.500.000-TL (Beşmilyardoksanaltımilyonbeşyüzbin-Türk Lirası) tutarında anlaşma yapılmıştır.
10 ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ALTNY)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik müşterimiz arasında, Kritik Üretim Teknolojilerinin tedarikine yönelik olarak 1.200.000,00 EUR +KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.
11 E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. (EDATA)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, güvenlik operasyonları merkezlerinin (SOC) tam otonom hale getirilmesi, yapay zeka destekli olay triyajı, Saldırı Yolu Keşfi (Attack Path Discovery) ve gelişmiş güvenlik orkestrasyonu, otomasyonu ve müdahalesi (Smart SOAR) konularında tek bir birleşik platform (Morpheus AI) aracılığıyla çözümler sunan, Merkezi Kanada'da bulunan D3 Security Management Systems Inc. (www.d3security.com) ile 17.04.2026 tarihinde Türkiye yetkili distribütörlüğü konusunda sözleşme imzalamıştır.
12 ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALFAS)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 43.200.000,00 USD (Kırküçmilyonikiyüzbin Amerikan Doları) tutarında sipariş alınmıştır.