Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 12 şirket var (13-17 Nisan)

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir müşteri arasında, üretimi ve tasarımı Şirketimize ait olan güneş panelleri, ilgili bileşenler ve alüminyum çerçevelerin satışına ilişkin olarak taraflar arasında karşılıklı iyi niyet mutabakatı (memorandum of understanding) imzalanmıştır. Söz konusu niyet mutabakatının toplam tutarı 750.000.000 ABD Doları (YediYüzElliMilyonAmerikanDoları)'dır

Projenin 2030 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülmekte olup, 2026 yılı içerisinde %5 lik kısmına tekabül eden 37.500.000USD(OtuzYediMilyonBeşYüzBinAmerikanDoları) ilk avans tahsilatının gerçekleştirilmesi ve avans ödemesinin akabinde sevkiyat planlamasının yapılması planlanmaktadır. Projeye konu birim fiyatlar ve diğer ticari koşullar, ilgili ürün ve/veya hizmetlerin satışının gerçekleştirileceği tarihlerde geçerli piyasa şartlarına göre belirlenecektir. Projeye ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.