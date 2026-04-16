Çelebi'den temettü açıklaması geldi

Çelebi Hava Servisi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 2025 yılı karının dağıtımına ilişkin genel kurul kararını duyurdu.

Buna göre şirket, pay başına brüt 103 TL, net 87,55 TL nakit temettü dağıtacak. Nakit kar payı ödemesinin 24 Nisan 2026 hak kullanım tarihi, 28 Nisan 2026 ödeme tarihi olacak şekilde gerçekleştirileceği belirtildi. Şirketin yasal kayıtlara göre net dönem karı 2,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, dağıtımın tamamının nakit ve peşin yapılacağı, pay biçiminde temettü verilmeyeceği ifade edildi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Bu çerçevede; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak; · tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %10.300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 103,0000 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması, · diğer ortaklara; %10.300,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 103,0000 TL brüt ve %8.755,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 87,5500 TL net nakit kâr payı dağıtılması, ve temettü dağıtım tarihinin 24 Nisan 2026 olarak belirlenmesine karar verildi.