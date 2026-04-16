Demisaş’tan sermaye artırımı başvurusu var

Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş., sermaye artırımı sürecine ilişkin yeni bir adım attı. Şirket, 200 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini yüzde 50 oranında artırarak 300 milyon TL’ye yükseltmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru gerçekleştirdi.

Artırım kapsamında 100 milyon TL tutarında nakit (bedelli) sermaye artırımı planlanırken, mevcut ortaklara 1 TL nominal değerli pay için 1 TL’den rüçhan hakkı kullandırılacak. Kullanılmayan payların ise hakim ortak Sarkuysan tarafından taahhüt edildiği belirtildi.

Söz konusu başvuru ile birlikte şirket, artırılan sermayeyi temsil eden payların kaydi olarak dağıtılması için gerekli süreçleri başlatmış oldu.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin 400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %50 oranında 100.000.000 TL tutarında artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.