Bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı: Yüzde 1212

Odine Solutions (#ODINE), %1212,22 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı alarak çıkarılmış sermayesini 110,5 milyon TL’den 1,45 milyar TL’ye yükseltme kararı aldı.


Odine Solutions, yüksek oranlı bedelsiz sermaye artırımı kararıyla dikkat çekti. Şirketin 15 Nisan 2026 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında çıkarılmış sermayesinin önemli ölçüde artırılmasına karar verildi.

Açıklamaya göre şirketin mevcut 110,5 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, %1212,22 oranında artırılarak 1 milyar 450 milyon TL’ye çıkarılacak. Söz konusu artış, şirketin 442 milyon TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde gerçekleştirilecek.

Artırım iç kaynaklardan karşılanacak

Artırılacak 1 milyar 339,5 milyon TL’lik sermayenin:

606,2 milyon TL’si hisse senedi ihraç primlerinden

733,3 milyon TL’si ise geçmiş yıl kârlarından karşılanacak.

Paylar bedelsiz dağıtılacak

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek paylar, mevcut ortaklara sahip oldukları pay oranında bedelsiz olarak dağıtılacak.

SPK başvurusu yapılacak

Şirket, söz konusu karar doğrultusunda başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere gerekli başvuruların yapılması için yönetimi yetkilendirdi.

