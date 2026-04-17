Aselsan (ASELS) temettü kararını açıkladı

Aselsan, 2026 yılı için hisse başına 0,42 TL brüt temettü dağıtmayı planlıyor.


Aselsan (ASELS) temettü kararını açıkladı

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada temettü teklifi duyuruldu.

Aselsan yönetim kurulu, 2025 yılı kârından nakit temettü dağıtılmasına yönelik teklifini açıkladı. Buna göre şirketin hisse başına brüt 0,4276315 TL, net 0,3634867 TL temettü dağıtması planlanıyor.

Temettü ödemesinin 24 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Söz konusu teklif, olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak. Açıklanan rakamlara göre temettü verimi son fiyat üzerinden yaklaşık yüzde 0,10 seviyesinde hesaplandı. Şirket ayrıca yasal yükümlülükler kapsamında genel kanuni yedek akçe ayrılacağını ve kalan kârın olağanüstü yedeklere aktarılacağını bildirdi.

