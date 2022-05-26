Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kazancıyla 2.450,84 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 39,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,60 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,61 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,41, hizmetler endeksi yüzde 2,31, teknoloji endeksi yüzde 1,74 ve sanayi endeksi yüzde 1,42 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 42,20 puan ve yüzde 1,57 yükselişle 2.732,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 73’ü prim yaptı, 23’ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Şişecam, Karsan Otomotiv, Arçelik, Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.​​​​​​​

MERKEZ BANKASI KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14’te sabit bıraktı. Kurulun yaptığı duyuruda, “Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini ilave tedbirlerle kararlılıkla uygulamaya devam edecektir. TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımları devreye alınacaktır.” denildi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,5 daraldı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarının para politikası sıkılaşma hızına ilişkin sürpriz ifadeler içermediğini söyledi.

Yarın uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in beklenen Türkiye değerlendirmesi ve TCMB finansal istikrar raporunun piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD’de kişisel gelir ve harcamalar, Çin’de sanayi karları, Japonya’da enflasyonun öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 puanın destek, 2.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

– Altının onsu 1.847,3 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.847,3 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,1 kayıpla 963 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,3566 lira, satışta 16,4221 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,2556 lira, satışta 16,3208 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2580, dolar/yen paritesi de 127,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,2 artışla 114,0 dolardan işlem görüyor.

Altının kilogramı 963 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 963 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 963 bin lira, en yüksek 977 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 963 bin liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 548 milyon 257 bin 493,16 lira, işlem miktarı ise 2.640,66 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 554 milyon 532 bin 564,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.