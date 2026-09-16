TOKİ’den 47 İlde 405 arsa açık arttırma ile satışa çıkıyor. İşte o arsaların fiyatları ve özellikleri

Gayrimenkul yatırımı yapmak veya kendi arsasını edinmek isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar için uzun süredir beklenen TOKİ arsa ihalesi takvimi netleşti. Ülke genelinde ekonomik ve ticari yatırımlara ivme kazandırması beklenen bu yeni satış dalgasında, farklı illerde yer alan muhtelif arsalar cazip ödeme koşullarıyla alıcılarını bekliyor.
Müzayede Tarihleri ve Katılım Koşulları
Yatırımcıların mercek altına aldığı geniş kapsamlı açık artırmalar, 29 - 30 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İhale sürecine katılmak isteyenler için hem fiziki salon katılımı hem de dijital imkanlar sunuluyor.
Fiziki Katılım: Belirlenen ihale salonlarından teklif verilebilecek.
Online Katılım: Fiziki olarak salona gidemeyen yatırımcılar, muzayede.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden canlı olarak teklif sunabilecek ve açık artırma sürecini anlık olarak takip edebilecek.
Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde EMLAK YÖNETİM’in Halk Bankası A.Ş. Halkalı Şubesi nezdindeki
TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02 IBAN nolu hesabına veya toplantı günü salonlarda kurulacak veznelere, talip oldukları arsaların her biri için ayrı ayrı olmak üzere;
Muhammen bedeli 0 - 500.000 TL arası olan her arsa için 50.000-TL
Muhammen bedeli 500.001 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.001 - 500.000.000 TL arası olan her arsa için 10.000.000-TL
Muhammen bedeli 500.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 50.000.000-TL,
katılım teminatı ödemek zorundadırlar.
Uygun Ödeme Kolaylıkları ve Detaylar
TOKİ’nin ve Emlak Yönetim’in koordinesinde yürütülen bu dev müzayedede, yatırımcılara bütçelerine uygun esnek vade seçenekleri sağlanıyor. Satışa sunulan arsaların muhammen bedelleri ve ödeme planlarına ilişkin ayrıntılı listeler ile ihale şartnamelerine, TOKİ'nin resmi web sitesi ile muzayede.emlakyonetim.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.
Gayrimenkul sektöründeki hareketliliği artırması beklenen bu büyük müzayede için başvuruların ve hazırlıkların son hızla devam ettiği bildirildi.
1 ADANA SARIÇAM ÇINARLI'DA 1.963,34 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺13.743.380,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
ADANA/ SARIÇAM/ ÇINARLI
ADA/ PARSEL
18037/ 2
BRÜT ALAN
1963.34 M²
AÇIKLAMA
AYRIK NİZAM 2 KAT 18. MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.
TEMİNAT TUTARI
₺2.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TOKİ HİSSESİ
1963.34 M²
M² BİRİM FİYATI
₺7.000,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
2 DİYARBAKIR SUR KARAÇALI'DA 2.693,94 M² TİCARET ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺13.469.700,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
DİYARBAKIR/ SUR/ KARAÇALI
ADA/ PARSEL
7588/ 1
BRÜT ALAN
2693.94 M²
AÇIKLAMA
AYRIK NİZAM E:1,00 VE YENÇOK: 16,50 M 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.
TEMİNAT TUTARI
₺2.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TOKİ HİSSESİ
2693.94 M²
M² BİRİM FİYATI
₺5.000,00
İMAR DURUMU
TİCARET ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
3 TEKİRDAĞ ÇORLU SİLAHTARAĞA'DA 18.780,54 M² TİCARET+KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺206.585.940,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
TEKİRDAĞ/ ÇORLU/ SİLAHTARAĞA
ADA/ PARSEL
3266/ 2
BRÜT ALAN
18780.54 M²
AÇIKLAMA
E:1,00, YENÇOK: 5 KAT
TEMİNAT TUTARI
₺10.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*DİĞER (KONUSU: MADEN RUHSAT SAHASI İÇERİSİNDE KALMAKTADIR. ) TARİH: - SAYI: - (08/01/2025 TARİH VE 783 YEVMİYE NO İLE) *AÇIKLAMA: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE MALİYE BAKANLIĞINCA DEĞİŞİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TAŞINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR (22/12/2011 TARİH VE 25840 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
18780.54 M²
M² BİRİM FİYATI
₺11.000,00
İMAR DURUMU
TİCARET+KONUT ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
4 TEKİRDAĞ ÇORLU SİLAHTARAĞA'DA 2.511,32 M² KONUT+TİCARET ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺32.647.160,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
TEKİRDAĞ/ ÇORLU/ SİLAHTARAĞA
ADA/ PARSEL
3650/ 9
BRÜT ALAN
2511.32 M²
AÇIKLAMA
E:1,00 YENÇOK: 4 KAT
TEMİNAT TUTARI
₺3.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA DEĞİŞİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TAŞINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR *DİĞER (KONUSU: MADEN RUHSAT SAHASI İÇERİSİNDE KALMAKTADIR. ) TARİH: - SAYI: - (08/01/2025 TARİH VE 783 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
2511.32 M²
M² BİRİM FİYATI
₺13.000,00
İMAR DURUMU
KONUT+TİCARET ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
5 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI'DA 1.991,68 M² KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺49.792.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İSTANBUL/ BAŞAKŞEHİR/ KAYABAŞI
ADA/ PARSEL
1917/ 10
BRÜT ALAN
5011.7 M²
AÇIKLAMA
E:1.00, YENÇOK:4 KAT ÜZERİNDE YAPILAR BULUNMAKTADIR.
TEMİNAT TUTARI
₺3.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
-
TOKİ HİSSESİ
1991.68 M²
M² BİRİM FİYATI
₺25.000,00
İMAR DURUMU
KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
6 İSTANBUL SİLİVRİ YENİ MAHALLE'DE 2.316,00 M² KONUT ALANI+MEYDAN+PARK+YOL
MUHAMMEN BEDEL: ₺24.897.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İSTANBUL/ SİLİVRİ/ YENİ MAHALLE
ADA/ PARSEL
83/ 230
BRÜT ALAN
2316 M²
AÇIKLAMA
AYRIK NİZAM, E:1,60 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.
TEMİNAT TUTARI
₺2.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*1-A*** O*** ADLI BİR ŞAHSIN ZİLYETİNDEDİR. * İMAR DÜZENLEMESİNE ALINMIŞTIR.(26/10/2015 TARİH VE 23671 YEVMİYE NO İLE) * İMAR DÜZENLEMESİNE ALINMIŞTIR. (27/01/2020 TARİH VE 2466 YEVMİYE NO İLE) * 3402 SAYILI KANUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ UYGULAMASINA TABİDİR. *DİĞER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINCA DEĞİŞİK İHTİYAÇLARLA TALEP EDİLEN TAŞINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: - SAYI: - (22/05/2025 TARİH VE 24767 YEVMİYE NO İLE)
TOKİ HİSSESİ
2316 M²
M² BİRİM FİYATI
₺10.750,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI+MEYDAN+PARK+YOL
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
7 BİLECİK İNHİSAR GÜNERORBAY'DA 1.380,97 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺2.933.180,28
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
BİLECİK/ İNHİSAR/ GÜNERORBAY
ADA/ PARSEL
353/ 7
BRÜT ALAN
1380.97 M²
AÇIKLAMA
AYRIK NİZAM, 3 KAT, TAKS=0.30, KAKS=0.90 İMAR UYGULAMASINA TABİDİR.
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TOKİ HİSSESİ
1380.97 M²
M² BİRİM FİYATI
₺2.124,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
8 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI'DA 1.100,17 M² GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺13.202.040,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İZMİR/ DİKİLİ/ ÇANDARLI
ADA/ PARSEL
2259/ 1
BRÜT ALAN
1100.17 M²
AÇIKLAMA
E:0.15, HMAX: 4.50 M 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.
TEMİNAT TUTARI
₺2.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TOKİ HİSSESİ
1100.17 M²
M² BİRİM FİYATI
₺12.000,00
İMAR DURUMU
GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
9 BALIKESİR BANDIRMA ALTIYÜZEVLER'DE 405,66 M² KÜÇÜK SANAYİ ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺8.759.822,04
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
BALIKESİR/ BANDIRMA/ ALTIYÜZEVLER
ADA/ PARSEL
2510/ 2
BRÜT ALAN
405.66 M²
AÇIKLAMA
E: 0,65 H.MAX: 7,50 M
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TOKİ HİSSESİ
405.66 M²
M² BİRİM FİYATI
₺21.594,00
İMAR DURUMU
KÜÇÜK SANAYİ ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
10 BALIKESİR ERDEK SAHİL'DE 785,28 M² TİCARET+KONUT+TURİZM ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺17.276.160,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
BALIKESİR/ ERDEK/ SAHİL
ADA/ PARSEL
420/ 6
BRÜT ALAN
785.28 M²
AÇIKLAMA
TAKS:0,25 KAKS:1,00 AYRIK NİZAM 4 KAT
TEMİNAT TUTARI
₺2.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TOKİ HİSSESİ
785.28 M²
M² BİRİM FİYATI
₺22.000,00
İMAR DURUMU
TİCARET+KONUT+TURİZM ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
11 AYDIN ÇİNE CUMHURİYET'TE 545,09 M² KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺4.824.046,50
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
AYDIN/ ÇİNE/ CUMHURİYET
ADA/ PARSEL
1/ 46
BRÜT ALAN
545.09 M²
AÇIKLAMA
E: 0,50 HMAX: 7,50 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TOKİ HİSSESİ
545.09 M²
M² BİRİM FİYATI
₺8.850,00
İMAR DURUMU
KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
12 AYDIN DİDİM YENİ'DE 560,99 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺22.439.600,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
AYDIN/ DİDİM/ YENİ
ADA/ PARSEL
1619/ 4
BRÜT ALAN
560.99 M²
AÇIKLAMA
AYRIK NİZAM, 3 KAT TAKS=0.30 15. VE 16. MADDELERİ KAPSAMINDA İMAR UYGULAMASINA TABİDİR.
TEMİNAT TUTARI
₺2.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TOKİ HİSSESİ
560.99 M²
M² BİRİM FİYATI
₺40.000,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
13 AYDIN KUŞADASI SOĞUCAK'TA 698,66 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺10.985.380,51
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
AYDIN/ KUŞADASI/ SOĞUCAK
ADA/ PARSEL
106/ 14
BRÜT ALAN
698.66 M²
AÇIKLAMA
2 KAT, AYRIK NİZAM, TAKS: 0,35 VE KAKS: 0,70 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.
TEMİNAT TUTARI
₺2.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TOKİ HİSSESİ
698.66 M²
M² BİRİM FİYATI
₺15.723,50
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
14 İZMİR ÇEŞME REİSDERE'DE 1.718,97 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺68.758.800,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İZMİR/ ÇEŞME/ REİSDERE
ADA/ PARSEL
0/ 2626
BRÜT ALAN
1718.97 M²
AÇIKLAMA
AYRIK NİZAM, TAKS: 0.20, E: 0.40, YENÇOK: 2 KAT
TEMİNAT TUTARI
₺5.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TOKİ HİSSESİ
1718.97 M²
M² BİRİM FİYATI
₺40.000,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
15 İZMİR DİKİLİ KABAKUM'DA 1.569,99 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺20.409.870,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İZMİR/ DİKİLİ/ KABAKUM
ADA/ PARSEL
202/ 2
BRÜT ALAN
1569.99 M²
AÇIKLAMA
AYRIK NİZAM, TAKS: 0.15, E: 0.30, YENÇOK: 2 KAT
TEMİNAT TUTARI
₺2.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TOKİ HİSSESİ
1569.99 M²
M² BİRİM FİYATI
₺13.000,00
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
16 İZMİR URLA GÜLBAHÇE'DE 782,74 M² GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺6.927.249,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İZMİR/ URLA/ GÜLBAHÇE
ADA/ PARSEL
3/ 2
BRÜT ALAN
782.74 M²
AÇIKLAMA
E: 0.05 VE HMAKS: 4,50 M 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TOKİ HİSSESİ
782.74 M²
M² BİRİM FİYATI
₺8.850,00
İMAR DURUMU
GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1