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  • TOKİ’den 47 İlde 405 arsa açık arttırma ile satışa çıkıyor. İşte o arsaların fiyatları ve özellikleri

TOKİ’den 47 İlde 405 arsa açık arttırma ile satışa çıkıyor. İşte o arsaların fiyatları ve özellikleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yatırım yapmak isteyenler için yeni bir gayrimenkul müzayedesi hazırlığı başlattı. 47 ilde toplam 405 arsa, Emlak Yönetim aracılığıyla açık artırma yöntemiyle satışa sunuluyor.

Ekonomist
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TOKİ’den 47 İlde 405 arsa açık arttırma ile satışa çıkıyor. İşte o arsaların fiyatları ve özellikleri

Gayrimenkul yatırımı yapmak veya kendi arsasını edinmek isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar için uzun süredir beklenen TOKİ arsa ihalesi takvimi netleşti. Ülke genelinde ekonomik ve ticari yatırımlara ivme kazandırması beklenen bu yeni satış dalgasında, farklı illerde yer alan muhtelif arsalar cazip ödeme koşullarıyla alıcılarını bekliyor.

Müzayede Tarihleri ve Katılım Koşulları

Yatırımcıların mercek altına aldığı geniş kapsamlı açık artırmalar, 29 - 30 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İhale sürecine katılmak isteyenler için hem fiziki salon katılımı hem de dijital imkanlar sunuluyor.

Fiziki Katılım: Belirlenen ihale salonlarından teklif verilebilecek.

Online Katılım: Fiziki olarak salona gidemeyen yatırımcılar, muzayede.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden canlı olarak teklif sunabilecek ve açık artırma sürecini anlık olarak takip edebilecek.

TOKİ’den 47 İlde 405 arsa açık arttırma ile satışa çıkıyor. İşte o arsaların fiyatları ve özellikleri-1

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde EMLAK YÖNETİM’in Halk Bankası A.Ş. Halkalı Şubesi nezdindeki
TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02 IBAN nolu hesabına veya toplantı günü salonlarda kurulacak veznelere, talip oldukları arsaların her biri için ayrı ayrı olmak üzere;

Muhammen bedeli 0 - 500.000 TL arası olan her arsa için 50.000-TL
Muhammen bedeli 500.001 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.001 - 500.000.000 TL arası olan her arsa için 10.000.000-TL
Muhammen bedeli 500.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 50.000.000-TL,
katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

Uygun Ödeme Kolaylıkları ve Detaylar

TOKİ’nin ve Emlak Yönetim’in koordinesinde yürütülen bu dev müzayedede, yatırımcılara bütçelerine uygun esnek vade seçenekleri sağlanıyor. Satışa sunulan arsaların muhammen bedelleri ve ödeme planlarına ilişkin ayrıntılı listeler ile ihale şartnamelerine, TOKİ'nin resmi web sitesi ile muzayede.emlakyonetim.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Gayrimenkul sektöründeki hareketliliği artırması beklenen bu büyük müzayede için başvuruların ve hazırlıkların son hızla devam ettiği bildirildi.

1 ADANA SARIÇAM ÇINARLI'DA 1.963,34 M² KONUT ALANI

ADANA SARIÇAM ÇINARLI'DA 1.963,34 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺13.743.380,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

ADANA/ SARIÇAM/ ÇINARLI

ADA/ PARSEL

18037/ 2

BRÜT ALAN

1963.34 M²

AÇIKLAMA

AYRIK NİZAM 2 KAT 18. MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.

TEMİNAT TUTARI

₺2.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TOKİ HİSSESİ

1963.34 M²

M² BİRİM FİYATI

₺7.000,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1

 


 

2 DİYARBAKIR SUR KARAÇALI'DA 2.693,94 M² TİCARET ALANI

DİYARBAKIR SUR KARAÇALI'DA 2.693,94 M² TİCARET ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺13.469.700,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

DİYARBAKIR/ SUR/ KARAÇALI

ADA/ PARSEL

7588/ 1

BRÜT ALAN

2693.94 M²

AÇIKLAMA

AYRIK NİZAM E:1,00 VE YENÇOK: 16,50 M 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.

TEMİNAT TUTARI

₺2.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TOKİ HİSSESİ

2693.94 M²

M² BİRİM FİYATI

₺5.000,00

İMAR DURUMU

TİCARET ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1

3 TEKİRDAĞ ÇORLU SİLAHTARAĞA'DA 18.780,54 M² TİCARET+KONUT ALANI

TEKİRDAĞ ÇORLU SİLAHTARAĞA'DA 18.780,54 M² TİCARET+KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺206.585.940,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

TEKİRDAĞ/ ÇORLU/ SİLAHTARAĞA

ADA/ PARSEL

3266/ 2

BRÜT ALAN

18780.54 M²

AÇIKLAMA

E:1,00, YENÇOK: 5 KAT

TEMİNAT TUTARI

₺10.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*DİĞER (KONUSU: MADEN RUHSAT SAHASI İÇERİSİNDE KALMAKTADIR. ) TARİH: - SAYI: - (08/01/2025 TARİH VE 783 YEVMİYE NO İLE) *AÇIKLAMA: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE MALİYE BAKANLIĞINCA DEĞİŞİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TAŞINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR (22/12/2011 TARİH VE 25840 YEVMİYE NO İLE)

TOKİ HİSSESİ

18780.54 M²

M² BİRİM FİYATI

₺11.000,00

İMAR DURUMU

TİCARET+KONUT ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1

4 TEKİRDAĞ ÇORLU SİLAHTARAĞA'DA 2.511,32 M² KONUT+TİCARET ALANI

TEKİRDAĞ ÇORLU SİLAHTARAĞA'DA 2.511,32 M² KONUT+TİCARET ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺32.647.160,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

TEKİRDAĞ/ ÇORLU/ SİLAHTARAĞA

ADA/ PARSEL

3650/ 9

BRÜT ALAN

2511.32 M²

AÇIKLAMA

E:1,00 YENÇOK: 4 KAT

TEMİNAT TUTARI

₺3.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA DEĞİŞİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TAŞINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR *DİĞER (KONUSU: MADEN RUHSAT SAHASI İÇERİSİNDE KALMAKTADIR. ) TARİH: - SAYI: - (08/01/2025 TARİH VE 783 YEVMİYE NO İLE)

TOKİ HİSSESİ

2511.32 M²

M² BİRİM FİYATI

₺13.000,00

İMAR DURUMU

KONUT+TİCARET ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1

 


 

5 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI'DA 1.991,68 M² KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI'DA 1.991,68 M² KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺49.792.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

İSTANBUL/ BAŞAKŞEHİR/ KAYABAŞI

ADA/ PARSEL

1917/ 10

BRÜT ALAN

5011.7 M²

AÇIKLAMA

E:1.00, YENÇOK:4 KAT ÜZERİNDE YAPILAR BULUNMAKTADIR.

TEMİNAT TUTARI

₺3.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

-

TOKİ HİSSESİ

1991.68 M²

M² BİRİM FİYATI

₺25.000,00

İMAR DURUMU

KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1

6 İSTANBUL SİLİVRİ YENİ MAHALLE'DE 2.316,00 M² KONUT ALANI+MEYDAN+PARK+YOL

İSTANBUL SİLİVRİ YENİ MAHALLE'DE 2.316,00 M² KONUT ALANI+MEYDAN+PARK+YOL

MUHAMMEN BEDEL: ₺24.897.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

İSTANBUL/ SİLİVRİ/ YENİ MAHALLE

ADA/ PARSEL

83/ 230

BRÜT ALAN

2316 M²

AÇIKLAMA

AYRIK NİZAM, E:1,60 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.

TEMİNAT TUTARI

₺2.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*1-A*** O*** ADLI BİR ŞAHSIN ZİLYETİNDEDİR. * İMAR DÜZENLEMESİNE ALINMIŞTIR.(26/10/2015 TARİH VE 23671 YEVMİYE NO İLE) * İMAR DÜZENLEMESİNE ALINMIŞTIR. (27/01/2020 TARİH VE 2466 YEVMİYE NO İLE) * 3402 SAYILI KANUNUN EK 1 İNCİ MADDESİ UYGULAMASINA TABİDİR. *DİĞER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINCA DEĞİŞİK İHTİYAÇLARLA TALEP EDİLEN TAŞINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: - SAYI: - (22/05/2025 TARİH VE 24767 YEVMİYE NO İLE)

TOKİ HİSSESİ

2316 M²

M² BİRİM FİYATI

₺10.750,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI+MEYDAN+PARK+YOL

MÜZAYEDE GÜNÜ

1

7 BİLECİK İNHİSAR GÜNERORBAY'DA 1.380,97 M² KONUT ALANI

BİLECİK İNHİSAR GÜNERORBAY'DA 1.380,97 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺2.933.180,28

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

BİLECİK/ İNHİSAR/ GÜNERORBAY

ADA/ PARSEL

353/ 7

BRÜT ALAN

1380.97 M²

AÇIKLAMA

AYRIK NİZAM, 3 KAT, TAKS=0.30, KAKS=0.90 İMAR UYGULAMASINA TABİDİR.

TEMİNAT TUTARI

₺500.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

TOKİ HİSSESİ

1380.97 M²

M² BİRİM FİYATI

₺2.124,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1

8 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI'DA 1.100,17 M² GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI

İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI'DA 1.100,17 M² GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺13.202.040,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

İZMİR/ DİKİLİ/ ÇANDARLI

ADA/ PARSEL

2259/ 1

BRÜT ALAN

1100.17 M²

AÇIKLAMA

E:0.15, HMAX: 4.50 M 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.

TEMİNAT TUTARI

₺2.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TOKİ HİSSESİ

1100.17 M²

M² BİRİM FİYATI

₺12.000,00

İMAR DURUMU

GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1

9 BALIKESİR BANDIRMA ALTIYÜZEVLER'DE 405,66 M² KÜÇÜK SANAYİ ALANI

BALIKESİR BANDIRMA ALTIYÜZEVLER'DE 405,66 M² KÜÇÜK SANAYİ ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺8.759.822,04

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

BALIKESİR/ BANDIRMA/ ALTIYÜZEVLER

ADA/ PARSEL

2510/ 2

BRÜT ALAN

405.66 M²

AÇIKLAMA

E: 0,65 H.MAX: 7,50 M

TEMİNAT TUTARI

₺500.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

TOKİ HİSSESİ

405.66 M²

M² BİRİM FİYATI

₺21.594,00

İMAR DURUMU

KÜÇÜK SANAYİ ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1

10 BALIKESİR ERDEK SAHİL'DE 785,28 M² TİCARET+KONUT+TURİZM ALANI

BALIKESİR ERDEK SAHİL'DE 785,28 M² TİCARET+KONUT+TURİZM ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺17.276.160,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

BALIKESİR/ ERDEK/ SAHİL

ADA/ PARSEL

420/ 6

BRÜT ALAN

785.28 M²

AÇIKLAMA

TAKS:0,25 KAKS:1,00 AYRIK NİZAM 4 KAT

TEMİNAT TUTARI

₺2.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TOKİ HİSSESİ

785.28 M²

M² BİRİM FİYATI

₺22.000,00

İMAR DURUMU

TİCARET+KONUT+TURİZM ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1

11 AYDIN ÇİNE CUMHURİYET'TE 545,09 M² KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI

AYDIN ÇİNE CUMHURİYET'TE 545,09 M² KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺4.824.046,50

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

AYDIN/ ÇİNE/ CUMHURİYET

ADA/ PARSEL

1/ 46

BRÜT ALAN

545.09 M²

AÇIKLAMA

E: 0,50 HMAX: 7,50 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.

TEMİNAT TUTARI

₺500.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

TOKİ HİSSESİ

545.09 M²

M² BİRİM FİYATI

₺8.850,00

İMAR DURUMU

KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1


 

12 AYDIN DİDİM YENİ'DE 560,99 M² KONUT ALANI

AYDIN DİDİM YENİ'DE 560,99 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺22.439.600,00

 

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

AYDIN/ DİDİM/ YENİ

ADA/ PARSEL

1619/ 4

BRÜT ALAN

560.99 M²

AÇIKLAMA

AYRIK NİZAM, 3 KAT TAKS=0.30 15. VE 16. MADDELERİ KAPSAMINDA İMAR UYGULAMASINA TABİDİR.

TEMİNAT TUTARI

₺2.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TOKİ HİSSESİ

560.99 M²

M² BİRİM FİYATI

₺40.000,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1
 

13 AYDIN KUŞADASI SOĞUCAK'TA 698,66 M² KONUT ALANI

AYDIN KUŞADASI SOĞUCAK'TA 698,66 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺10.985.380,51

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

AYDIN/ KUŞADASI/ SOĞUCAK

ADA/ PARSEL

106/ 14

BRÜT ALAN

698.66 M²

AÇIKLAMA

2 KAT, AYRIK NİZAM, TAKS: 0,35 VE KAKS: 0,70 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.

TEMİNAT TUTARI

₺2.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

TOKİ HİSSESİ

698.66 M²

M² BİRİM FİYATI

₺15.723,50

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1

 


 

14 İZMİR ÇEŞME REİSDERE'DE 1.718,97 M² KONUT ALANI

İZMİR ÇEŞME REİSDERE'DE 1.718,97 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺68.758.800,00

 

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

İZMİR/ ÇEŞME/ REİSDERE

ADA/ PARSEL

0/ 2626

BRÜT ALAN

1718.97 M²

AÇIKLAMA

AYRIK NİZAM, TAKS: 0.20, E: 0.40, YENÇOK: 2 KAT

TEMİNAT TUTARI

₺5.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TOKİ HİSSESİ

1718.97 M²

M² BİRİM FİYATI

₺40.000,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1
 

15 İZMİR DİKİLİ KABAKUM'DA 1.569,99 M² KONUT ALANI

İZMİR DİKİLİ KABAKUM'DA 1.569,99 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺20.409.870,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

İZMİR/ DİKİLİ/ KABAKUM

ADA/ PARSEL

202/ 2

BRÜT ALAN

1569.99 M²

AÇIKLAMA

AYRIK NİZAM, TAKS: 0.15, E: 0.30, YENÇOK: 2 KAT

TEMİNAT TUTARI

₺2.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TOKİ HİSSESİ

1569.99 M²

M² BİRİM FİYATI

₺13.000,00

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1

 

 


 

16 İZMİR URLA GÜLBAHÇE'DE 782,74 M² GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI

İZMİR URLA GÜLBAHÇE'DE 782,74 M² GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺6.927.249,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

İZMİR/ URLA/ GÜLBAHÇE

ADA/ PARSEL

3/ 2

BRÜT ALAN

782.74 M²

AÇIKLAMA

E: 0.05 VE HMAKS: 4,50 M 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.

TEMİNAT TUTARI

₺500.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

TOKİ HİSSESİ

782.74 M²

M² BİRİM FİYATI

₺8.850,00

İMAR DURUMU

GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1

 


 
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