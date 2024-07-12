Fed'in eylülde faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle dün yüzde 1,9 artarak günü 2 bin 415 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, yaklaşık son iki ayın en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 2 bin 449 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla bir önceki kapanışın hemen üzerinde 2 bin 550 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 170 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 630 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 2 bin 404 dolardan işlem görüyor.

Altın yatırımcıları, gelecek döneme ilişkin tahminleri merak ederken 3 yatırım kurumunun analizleri şöyle:

Ikon Menkul

Sarı metal dün açıklanan ABD enflasyon verilerinin ardından sert bir yükselişe geçti. Yükselişler tam olarak 2425 direncinde frenledi ve buradan kar satışları geldi. Geçtiğimiz günü 2414 seviyesinde tamamlayan sarı metal, haftanın son işlem gününe giriş yaparken hafif geri çekilme etkilerinin devamı ile 2407 çevresinde işlem görüyor.

Yukarı yönlü hareketlerin tekrar güç kazanması durumunda 2425 seviyesi tekrar direnç oluşturabilir. Geri çekilmelerde ise 2388 seviyesi destek oluşturabilir.

Destekler: 2388 - 2350 - 2325

Dirençler: 2425 - 2450 - 2470

Ahlatcı Yatırım

Ons altında dün ABD’de açıklanan enflasyon verileri beklentinin altında kalırken çekirdek enflasyonda da uzun süre sonra aşağı yönlü bir kırılım yaşanması etkisi ile ABD tahvil faizleri ve küresel piyasalarda ABD dolarının değer kaybetmesi ile birlikte 2424 dolar seviyesine kadar yükselişin devam ettiğini gördük. Bugün ABD ÜFE verisinin benzer bir etkiye neden olmasını beklemiyoruz. Teknik olarak 2400 dolar ilk destek seviyesi, bu seviye altında 2380 dolar ana destek seviyesi olarak takip edilebilir. 2365 dolar ise 2380 dolar aşağı kırılması durumunda destek olacaktır. Yükselişlerde ise 2415 dolar direnç seviyesinin yukarı geçilmesi durumunda 2425 ve 2435 dolar seviyeleri direnç bölgesi olarak takip edilebilir.

Gram altında dün beklenti altında gerçekleşen enflasyon verileri sonrasında tarihi günlerden biri yaşandı ve ons altın ile birlikte kurda yaşanan gün içi yükselişlerde 2560 TL üzeri fiyatlamalar görüldü. Bugün ABD’de açıklanacak ÜFE verisinde benzer bir oynaklık gerçekleşmesini beklemiyoruz. Kurda ise 32,80-33,00 TL arasında sıkışmanın devam etmesini öngörüyoruz. Teknik olarak ilk destek noktası 2540 TL takip edilirken bu seviye altında geri çekilmelerde 2520 ve 2500 TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yükselişlerde ise 2570 TL seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda ilk direnç seviyesi 2593 TL daha yukarıda ise 2600 TL seviyeleri orta vadeli direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.

ALB Yatırım

Haftanın manşet verisi olan ABD TÜFE verisinin beklenti altında açıklandı. 2020 yılından beri ilk defa deflasyon ile karşılaşılan ABD’de Eylül ayına dair faiz indirimi beklentileri yüzde 90 seviyelerine yükseldi. Veri setinin açıklanmasının ardından ABD 10 yıllıklar ve dolar endeksinde geri çekilmeler gözlemlendi. Ons Altın tarafında ise yukarı yönlü sert hareketler yaşandı. Dün 2425 dolar seviyesine kadar yükselen kıymetli metal bir süredir hareket etmiş olduğu yatay eksenin üzerinde, 2415 dolar seviyesinde kapanış yapmayı başarabildi. Bugün sabah saatlerinde satış baskısına maruz kalan değerli madenin 2400 doların üzerinde kalıcılık sağlayabilmesi durumunda yukarı yönlü 2450 dolar seviyesine doğru ivmelenmesi şaşırtıcı olmaz. Ons Altın’da gün içerisinde satış baskısının devam etmesi durumunda 2400 ve 2390 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü ivmelenmelerde ise 2415 ve 2425 ilk duraklar olarak hedeflenebilir.

Dirençler : 2415 / 2425 / 2435

Destekler : 2400 / 2390 / 2378



