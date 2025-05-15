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SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı

SPK'nın 15 Mayıs tarihli yeni bülteni bu akşam yayınlandı.

15 Mayıs 2025 | 22:29
Son Güncellenme: 15 Mayıs 2025 | 22:48
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı

SPK bültenine göre kurul Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret AŞ'nin bedelsiz, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin sermaye azaltımı ve bedelli sermaye artırımını onayladı. Detaylar şöyle:

Bültende "Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’nin (Şirket) 7.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 30.11.2024 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararlarının 6.400.000.000 TL tutarındaki kısmının kapatılması suretiyle azaltılarak 1.100.000.000 TL’ye indirilmesi ve eş anlı olarak, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, %581,8182 oranında arttırılarak 7.500.000.000 TL’ye çıkarılacak olması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 6.400.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanmasına karar verildiği" belirtildi. 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 8 borçlanma aracı ihraç başvurusuna da onay verdi.

Türkiye Halk Bankası AŞ'nin 50 milyar liralık, Tv8 Tv Yayıncılık AŞ'nin 2 milyar liralık, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar liralık, Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Migros Ticaret AŞ'nin 3 milyar liralık, Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 330 milyon liralık, Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 6 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

SPK, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusunu onayladı.

A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ'nin "Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu", "Değişken Şemsiye Fon", "Fon Sepeti Şemsiye Fonu", "Hisse Senedi Şemsiye Fonu", "Katılım Şemsiye Fonu", "Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu", "Para Piyasası Şemsiye Fonu" ve "Serbest Şemsiye Fon" şemsiye fonların kuruluşuna izin verildi.

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Templeton Türkiye Fonu II Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi olumlu karşılandı.

- 27 internet sitesine erişim engeli kararı

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 27 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

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