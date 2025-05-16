Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVHOL.E (Avrupa Yatırım Holding) ve NIBAS.E (Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.) payları 16/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

BRÜT TAKAS

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IEYHO.E (Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.) paylarında 16/05/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/06/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.