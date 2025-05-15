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Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı

Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) bugün KAP'a genel kurulda kabul edilen kar payı dağıtım kararını duyurdu.

15 Mayıs 2025 | 19:36
Son Güncellenme: 15 Mayıs 2025 | 22:48
Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı

Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre şirket 2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7843136 TL, net 0,6666664 TL temettü dağıtacak. Tarih henüz belli olmadı. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 15.05.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 2024 yılı karından brüt 80.000.000.-TL, net 68.000.000.-TL dağıtılması teklifi onaylanarak, iki taksitte ödenecek kar payı ödeme tarihlerinin belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.
 

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