Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı

Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre şirket 2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7843136 TL, net 0,6666664 TL temettü dağıtacak. Tarih henüz belli olmadı. Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 15.05.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 2024 yılı karından brüt 80.000.000.-TL, net 68.000.000.-TL dağıtılması teklifi onaylanarak, iki taksitte ödenecek kar payı ödeme tarihlerinin belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.

