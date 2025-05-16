Selva Gıda bedelli kararını duyurdu

Selva Gıda'dan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu yapılan açıklamaya göre şirket yönetim kurulu yüzde 125 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirketin 468.000.000-TL (DörtyüzAltmışSekizMilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile 585.000.000-TL (BeşYüzSeksenBeşMilyonTürkLirası) artırılarak 1.053.000.000-TL (BirMilyarElliÜçMilyonTürkLirası) ye yükseltilmesine karar verildi.