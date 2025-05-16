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Selva Gıda bedelli kararını duyurdu

Selva Gıda Sanayi A.Ş. bugün (15 Mayıs) KAP'a yönetim kurulunun bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu.

15 Mayıs 2025 | 23:05
Son Güncellenme: 15 Mayıs 2025 | 23:45
Selva Gıda bedelli kararını duyurdu

Selva Gıda'dan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu yapılan açıklamaya göre şirket yönetim kurulu yüzde 125 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirketin 468.000.000-TL (DörtyüzAltmışSekizMilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile 585.000.000-TL (BeşYüzSeksenBeşMilyonTürkLirası) artırılarak 1.053.000.000-TL (BirMilyarElliÜçMilyonTürkLirası) ye yükseltilmesine karar verildi.

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