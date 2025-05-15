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Turkcell, temettü miktarı ve tarihini duyurdu (15 Mayıs)

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) bugün KAP'a genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu. Peki, Turkcell ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak? İşte detaylar:

15 Mayıs 2025 | 22:46
Son Güncellenme: 15 Mayıs 2025 | 22:47
Turkcell, temettü miktarı ve tarihini duyurdu (15 Mayıs)

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na kar payı dağıtımına ilişkin olağan genel kurul kararını duyurdu. Buna göre şirket 2 eşit taksit halinde pay başına brüt 3,6363636 TL, net 3,0909090 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit 1,5454545 TL. Ödeme tarihleri şöyle:

ÖdemeKesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım TarihiÖdeme TarihiKayıt Tarihi
1. Taksit20.06.202524.06.202523.06.2025
2. Taksit26.12.202530.12.202529.12.2025

Şirketten yapılan açıklama şöyle: 

2024 yılı hesap dönemine ilişkin 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 3,6363636 TL (net 3,0909091 TL) nakit kar payına tekabül eden, brüt 8.000.000.000 TL tutarındaki kar payının, ilan edilen kar payı dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgileri tablosu uyarınca, iki eşit taksit halinde gerçekleştirilmesine, her bir taksitin sırasıyla 20 Haziran 2025 ve 26 Aralık 2025 tarihlerinde ödenmesine karar verilmiştir.

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Turkcell Hisse Haberleri (TCELL)
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