Turkcell, temettü miktarı ve tarihini duyurdu (15 Mayıs)

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na kar payı dağıtımına ilişkin olağan genel kurul kararını duyurdu. Buna göre şirket 2 eşit taksit halinde pay başına brüt 3,6363636 TL, net 3,0909090 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit 1,5454545 TL. Ödeme tarihleri şöyle:

Ödeme Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi 1. Taksit 20.06.2025 24.06.2025 23.06.2025 2. Taksit 26.12.2025 30.12.2025 29.12.2025

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

2024 yılı hesap dönemine ilişkin 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 3,6363636 TL (net 3,0909091 TL) nakit kar payına tekabül eden, brüt 8.000.000.000 TL tutarındaki kar payının, ilan edilen kar payı dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgileri tablosu uyarınca, iki eşit taksit halinde gerçekleştirilmesine, her bir taksitin sırasıyla 20 Haziran 2025 ve 26 Aralık 2025 tarihlerinde ödenmesine karar verilmiştir.