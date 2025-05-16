Bedelsiz ve temettü kararını revize etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre 15 Mayıs tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca; "41.350.000 TL tutarındaki karın, bedelsiz pay yerine nakit olarak dağıtılması % 50 oranında sermaye artışının tamamının iç kaynaklardan karşılanması şeklinde değişiklik yapıldı. Buna göre pay başına net 0,0500000 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi

Şirketimizin 07 Mayıs 2025 tarihli https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1435116 bağlantısı ile kamuya açıklanmış Sermaye Artışına İlişkin Bildirimde;

Şirketimiz safi karının 41.350.000,-TL'lik kısmının bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınması,

Yasal kayıtlarımızda bulunan 372.150.0000,- TL tutarındaki "Sermaye Düzeltme Olumlu Farkları"ndan oluşan iç kaynağın sermayeye ilave edilmesi neticesinde 827.000.000,- TL olan Şirketimiz ödenmiş sermayesinin %5,'i kardan ve %45'i iç kaynaklardan olmak üzere toplam % 50 oranında, 413.500.000 TL tutarında arttırılarak 1.240.500.000,- TL'ye çıkarılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildiği duyurulmuştur.

15 Mayıs 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca "41.350.000 TL tutarındaki karın, bedelsiz pay yerine nakit olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi" ve yasal kayıtlarımızda bulunan 413.500.0000,- TL tutarındaki "Sermaye Düzeltme Olumlu Farkları"ndan oluşan iç kaynağın sermayeye ilave edilmesi neticesinde 827.000.000,- TL olan Şirketimiz ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan olmak üzere toplam % 50 oranında, arttırılarak 1.240.500.000,- TL'ye çıkarılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

