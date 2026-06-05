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  • 5 Haziran 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

5 Haziran 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

Altın piyasasında yaşanan fiyat değişimleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. 5 Haziran 2026 Cuma günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları merak konusu olurken, güncel alış ve satış rakamları araştırılıyor. Peki, bugün gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Ekonomist
Ekonomist
5 Haziran 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

5 Haziran 2026 Cuma günü altın piyasasındaki güncel fiyatlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının alış-satış rakamlarında yaşanan son değişimler araştırılırken, altın almayı ya da satmayı planlayanlar güncel fiyatları merak ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

5 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 6.589,1 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 10.831 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 21.642 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 43.428 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.177 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 4.440,4 dolar

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