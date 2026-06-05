5 Haziran 2026 Cuma günü altın piyasasındaki güncel fiyatlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının alış-satış rakamlarında yaşanan son değişimler araştırılırken, altın almayı ya da satmayı planlayanlar güncel fiyatları merak ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

5 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.589,1 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.831 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21.642 TL

Tam altın satış fiyatı: 43.428 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.177 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.440,4 dolar

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