DOA Sistemi’nde yeni dönem: Toplu iadelerde teşvik bedeli belli oldu

Vatandaşlar, günlük 200 adet ambalaja kadar 1 lira teşvik bedeliyle Depozito İade Makineleri’ne bireysel iade yapmaya devam edebilecek. Vatandaşlar kendilerine en yakın Sayma ve Doğrulama Hattına ilişkin güncel bilgilere ise DOA Mobil Uygulaması ve DOA Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilecek.

Ulusal entegrasyon sürecinde artan iade hacmine yanıt vermek amacıyla hayata geçirilen yeni uygulama, yüksek hacimli iadelerin daha etkin yönetilmesine katkı sağlayacak.